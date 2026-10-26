Китай будує національну блокчейн-мережу до 2030 року: які послуги можуть з’явитися

Як пише Cointelegraph, Китай планує до 2030 року переважно завершити створення національної блокчейн-мережі. Її хочуть використовувати для торгівлі, фінансових операцій, виробництва, сільського господарства та обміну даними між організаціями й державними структурами.

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Ціль закріплена в 15-му п’ятирічному плані національної інформатизації, опублікованому 23 жовтня Центральною комісією з питань кіберпростору Китаю. Документ визначає пріоритети цифрового розвитку країни на найближчі роки.

Де Китай застосовуватиме блокчейн

У плані визначено кілька пріоритетних напрямів. У дельті річки Янцзи, одному з ключових економічних центрів країни, блокчейн планують ширше використовувати в торгівлі та фінансах. У регіоні Ченду — Чунцін на південному заході країни технологію хочуть масштабно впроваджувати у виробництві та сільському господарстві.

Також Пекін прагне посилити технічні стандарти блокчейну та розширити використання технології для обміну й торгівлі даними.

Блокчейн дає змогу кільком учасникам користуватися узгодженим цифровим реєстром, у якому записи можна перевіряти, а зміни — відстежувати. Це може бути корисним там, де в одній операції беруть участь багато компаній, банків, перевізників або державних органів.

Які нові послуги можуть з’явитися

Цифровий супровід торгівлі та логістики. Компанії зможуть використовувати спільні реєстри для підтвердження походження товарів, відстеження поставок і перевірки документів. Це може спростити обмін інформацією між виробником, перевізником, митницею, банком і покупцем.

Фінансування бізнесу на основі підтверджених даних. Банки потенційно зможуть швидше перевіряти торговельні документи й історію постачань, щоб ухвалювати рішення щодо фінансування контрактів. Для бізнесу це може означати швидше оформлення торговельного фінансування та менше паперової роботи.

Цифрова ідентифікація компаній і громадян. У державному плані передбачено розвиток розподілених цифрових ідентифікаторів. Така інфраструктура може допомогти підтверджувати особу або статус організації під час отримання державних і фінансових послуг, а також спростити перевірку цифрових документів.

Електронні державні послуги. Блокчейн може використовуватися для перевірки документів і записів між установами, зокрема в податкових та адміністративних процедурах. Це потенційно дасть змогу зменшити дублювання документів і пришвидшити обробку заяв.

Обмін даними між компаніями. Спільна інфраструктура може полегшити контроль доступу до даних, перевірку їхнього походження та облік операцій із ними. Це важливо для виробничих ланцюгів, аграрного сектору й цифрових платформ.

Ці приклади — можливі сценарії використання технології, а не перелік уже запущених китайських сервісів. План задає напрям розвитку, але не містить детального опису конкретних продуктів для громадян чи бізнесу.

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Це не означає легалізації криптовалют

Створення національної блокчейн-мережі не слід плутати з підтримкою Bitcoin або інших криптовалют. Блокчейн — це технологія зберігання та перевірки записів, тоді як криптовалюти є лише одним із можливих способів її застосування.

Китай обмежує криптовалютну комерційну діяльність, водночас розвиваючи блокчейн як інфраструктуру для держави й економіки. У новому плані йдеться про цифрову інфраструктуру, торгівлю, фінанси та обмін даними, а не про дозвіл вільно торгувати криптоактивами.

Водночас документ не називає конкретного оператора національної мережі, не розкриває її повної технічної архітектури та не встановлює окремого бюджету саме на цей проєкт. Тому поки що йдеться про державну ціль до 2030 року, а не про готову систему з визначеним набором послуг.

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