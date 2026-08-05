Коли перший крок у традиційні фінанси відбувається на блокчейні: що показують ранні дані

Історично шлях у традиційні фінансові ринки виглядав однаково для більшості користувачів у світі. Щоб отримати експозицію до американських акцій, треба було відкрити брокерський рахунок, пройти окрему верифікацію особи, здійснити валютний переказ у доларах , освоїти окремий інтерфейс, а іноді додатково пройти податкову співбесіду в чужій юрисдикції. Це була одна парадигма входу — і вона працювала вже кілька десятиліть.

Колонка Кирила Хомякова, регіонального керівника Binance у Центральній Азії, Україні та Африці

Останні дані нашої платформи показують, що ця парадигма перестає бути єдиною. Ми бачимо структурну зміну в тому, як користувачі приходять у ринок традиційних активів. Причому вперше не через додатковий інструмент, а як через основну точку входу.

Що саме показують дані

Серед користувачів, які торгували bStocks — токенізованими цінними паперами, забезпеченими 1:1 акціями американських компаній, — 41,5% розпочали свій шлях у сегменті традиційних фінансів на Binance саме з bStocks. Не через прямі акції, не через безстрокові ф'ючерси на TradFi-активи. Одразу через ончейн-формат.

Ще 58,5% користувачів bStocks паралельно взаємодіяли з іншими TradFi-продуктами — комбінували ф'ючерси, прямі акції та токенізовані цінні папери в одному портфелі.

Наочно масштаб цієї зміни видно на прикладі SPCX — токенізації акцій SpaceX. Серед приблизно 245 000 користувачів, які торгували безстроковими ф'ючерсами SPCXUSDT, до токенізованого формату bStocks перейшли 8,6%, а до прямої торгівлі акцією — лише 0,6%. Тобто перехід в ончейн-формат виявився майже у 14 разів популярнішим, ніж перехід у класичний.

Цифра 41,5% — це не про виведення нового «модного» інструменту поряд із класичним. Це про те, що для значної частини аудиторії ончейн-нативний формат перестає бути додатковим шаром і стає першою точкою входу в світ фінансових ринків загалом.

Чому вхід через блокчейн виглядає інакше

Пояснення технічне, але важливе. Користувач, який фінансово виріс на криптовалютах, звик до єдиного акаунту, єдиного балансу, єдиного гаманця та єдиного інтерфейсу. Йому не треба вивчати паралельну інфраструктуру: окрему брокерську систему, окремий кастодіан, окрему логіку розрахунків. Стейблкоїн, у якому відбувається розрахунок, він уже утримує. Гаманець, у якому лежить bStock, — той самий, що й для криптоактивів.

Для такого користувача bStock не сприймається як «крок у чужу систему». Він сприймається як природне продовження звичного досвіду. Тому 41,5% — це не аномалія, а логічний наслідок того, як змінилася фінансова грамотність нового покоління.

Що це означає для архітектури доступу до ринків

Традиційна модель доступу до ринків спиралася на одну базову ідею: щоб торгувати активом, треба пройти через фінансового посередника — брокера, банк, кастодіана. Ця модель ефективно працювала багато десятиліть, але вимагала від користувача часу, документів, географічної прив'язки та коштів на подолання регуляторних порогів. Для мільярдів людей у світі, особливо в країнах, що розвиваються, це створювало реальні бар'єри.

Токенізація базових активів дозволяє реорганізувати цю архітектуру. Розрахунок відбувається в стейблкоїнах, доступ до інструмента — цілодобовий, а вимоги до входу знижуються за рахунок дробової участі: медіанний розмір угоди з токенізованими акціями становить приблизно US$18,81. Це не заміна брокерської інфраструктури. Це паралельна архітектура доступу — з іншою логікою розрахунків, іншим порогом входу, іншим темпом ринку.

На підтвердження — розподіл активності. Приблизно 80% обсягу торгів токенізованими акціями припадає на ринки, що розвиваються, — саме там, де традиційна брокерська інфраструктура створює найбільші пороги входу. 93% угод є дробовими, тобто користувачі отримують експозицію без необхідності купувати цілу акцію. За перший місяць від запуску кількість доступних bStocks зросла з 5 до 36, а сукупна ринкова капіталізація сегмента вийшла на приблизно US$300 млн. Це темпи, які складно списати на разову цікавість.

Регуляторна та юрисдикційна рамка

Тут важливо чітко проговорити структуру продукту, тому що вона принципова. bStocks за юридичним статусом не є акціями чи частками у публічній компанії. Це сертифікати, які представляють певні фінансові інструменти (за класифікацією ADGM FSMR, параграф 92, Додаток 1). Держатель bStock не отримує прав акціонера компанії, чиї акції лежать у забезпеченні.

Продукт випускається через схвалений проспект у Abu Dhabi Global Market (ADGM) і регулюється Управлінням регулювання фінансових послуг (FSRA). Це перші токенізовані цінні папери, включені до офіційного списку FSRA (Official List), — тобто продукт пройшов саме те регуляторне визнання, яке зазвичай застосовується до класичних лістингових інструментів. Публічної пропозиції bStocks поза ADGM не здійснюється. Продукт доступний лише відповідним користувачам у дозволених юрисдикціях виключно на вторинному ринку, і кожен користувач самостійно несе відповідальність за перевірку того, чи є доступ до токенізованих цінних паперів у його країні законним. bStocks не пропонуються, не продаються і не поширюються серед громадян США.

Такий підхід ми обрали свідомо. Токенізовані цінні папери — новий клас активів для глобальної фінансової системи. Він потребує чіткої юрисдикційної рамки, зрозумілого регуляторного статусу і прозорих механізмів захисту користувача. Саме тому кожен bStock 1:1 забезпечений реальною акцією, що зберігається у регульованого кастодіана, а підтвердження забезпечення публічно верифікується через окрему сторінку Proof of Collateral.

Український контекст: питання, які ще належить сформулювати

В Україні законодавче поле навколо віртуальних активів наразі формується, а вимоги до фінансової звітності поступово адаптуються до нових цифрових інструментів. Але токенізовані цінні папери — це принципово інший клас активів, ніж криптовалюти, і українська нормативка сьогодні не має для них окремої правової рамки.

Це не критика — це констатація ситуації, з якою стикається більшість юрисдикцій світу. Ринок токенізованих активів формується швидше, ніж встигає реагувати регулятор. Питання, на які треба буде відповісти на національному рівні: як українське законодавство буде кваліфікувати цю категорію інструментів для цілей інвестиційного статусу користувача, оподаткування, звітності, захисту інвесторів. Це — предмет для окремого діалогу між учасниками ринку та регулятором.

Що з цього випливає

Ми знаходимося на ранній стадії структурного зсуву. Цифра 41,5% — це сигнал, а не висновок. Але напрям зрозумілий: для покоління, яке зростало з криптовалют, ончейн-формат став не альтернативою традиційним фінансам, а способом у них увійти.

Ця зміна відбувається не тому, що хтось «продає» новий модний продукт. Вона відбувається тому, що змінилася фінансова грамотність цілого покоління користувачів, і фінансова інфраструктура починає адаптуватися до цієї реальності.

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Binance у цьому процесі виконує роль інфраструктурного оператора, який намагається дати користувачам доступ у регуляторно чітких рамках. Кінцеве рішення про доступ до конкретного продукту — це завжди рішення користувача, ухвалене з урахуванням його юрисдикції, персональних обставин та розуміння ризиків. Вартість інвестицій може як зростати, так і падати. Інформація в цій колонці має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.