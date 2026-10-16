Понад 1,35 млрд грн розбіжностей: НАЗК перевірило декларації 784 кандидатів на державні посади

Як повідомляє АПР, за дев’ять місяців 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки недостовірних відомостей у деклараціях 784 кандидатів на державні посади. Загальна сума розбіжностей перевищила 1,35 млрд грн.

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За результатами спеціальних перевірок 153 кандидатам відмовили у призначенні, однак агентство не уточнює, чи всі ці рішення були пов’язані з проблемами в деклараціях.

Протягом січня-вересня агентство опрацювало 11 267 запитів на проведення спеціальних перевірок кандидатів на посади, які передбачають відповідальне або особливо відповідальне становище, а також посади з підвищеними корупційними ризиками.

Крім того, НАЗК зафіксувало порушення строків декларування. За несвоєчасне подання декларацій агентство склало 283 адміністративні протоколи. Матеріали щодо ще 6170 декларантів передали Національній поліції.

За ознаками умисного неподання декларацій НАЗК направило 115 обґрунтованих висновків про можливі кримінальні правопорушення.

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НАЗК знайшло 447 корупціогенних факторів у нормативних актах

За дев’ять місяців агентство проаналізувало 2729 проєктів нормативно-правових актів і провело 151 антикорупційну експертизу. У результаті виявили 447 положень, які могли створювати умови для корупційних зловживань.

Найбільше таких факторів стосувалося соціально-гуманітарної сфери та відновлення — 230. Ще 114 виявили в економіці та правопорядку, а 103 — у сфері безпеки й оборони.

Зокрема, у проєкті урядової постанови про фінансування енергетичної стійкості університетів НАЗК звернуло увагу на надмірні повноваження комісії та недостатньо прозорі критерії оцінювання заявок. Це могло створити ризики суб'єктивного розподілу бюджетних коштів.

Проблеми виявили й у проєкті нормативного акта Міністерства оборони щодо оборонних закупівель. Ішлося про нечіткі процедури конкурсного відбору, укладання державних контрактів і визначення переможців, а також недостатньо чіткі правила оприлюднення інформації про конкурси. Після зауважень НАЗК Міноборони врахувало рекомендації агентства.

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