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19 жовтня 2026, 18:50

Російські атаки завдали українському бізнесу $7,7 млрд збитків: що зруйновано

Російські удари цього року знищили або пошкодили понад 1 млн кв. м складських, виробничих і логістичних приміщень в Україні. Прямі збитки бізнесу сягнули $7,7 млрд, повідомив в інтерв'ю BBC Сергій Корецький.

Російські удари цього року знищили або пошкодили понад 1 млн кв.
Атаки РФ завдали українському бізнесу $7,7 млрд збитків за рік — Корецький. ФОТО: Koretskyi_official
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Попри руйнування, підприємства продовжують працювати, відновлюватися та перебудовувати логістику. За словами Корецького, одне із завдань держави — надати бізнесу інструменти для відновлення та збереження роботи.

Для релокації підприємств і розосередження складів та виробництв уряд передає бізнесу державні приміщення. Крім того, у держбюджеті на цей рік передбачили 18 млрд грн на компенсацію відсоткових ставок за програмою «Доступні кредити 5−7−9%».

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Держава компенсує частину ризиків морських перевезень

Окрема проблема — страхування суден, які заходять в українські порти.

«Судна, які заходять в українські порти, сьогодні не можуть отримати міжнародне страхування через надто високі ризики. Тому часткову компенсацію збитків взяла на себе держава», — зазначив прем'єр-міністр.

За словами Корецького, від цього напряму залежить робота аграрного сектору та сотень тисяч людей, зайнятих у ньому.

Нагадаємо

Компанія ArcelorMittal заявила, що не може безпечно відновити роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» через регулярні російські ракетні удари. За останні п’ять тижнів підприємство зазнало чотирьох атак, унаслідок яких загинули п’ятеро людей, а ще 17 працівників дістали поранення. Черговий удар стався 21 вересня та спричинив значні пошкодження виробничих об'єктів.

«З глибоким жалем ми дійшли висновку, що не можемо безпечно працювати на підприємстві», — заявив генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо

Компанія ArcelorMittal вже поінформувала уряд України й обговорює з ним подальшу долю підприємства.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
19 жовтня 2026, 20:20
#
Рановато эта личинка шмыгаля итоги подводит. Ещё 2,5 месяца впереди. А динамика ущерба идёт по экспоненте.
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
19 жовтня 2026, 21:35
#
Це тільки початок, радійте — все по ваших планах, можна більше грошей вкрасти!
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