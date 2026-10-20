Погроми у Франції вдарили по Louis Vuitton і Hermès: страхові збитки можуть сягнути €1,2 млрд

Масові заворушення у Франції призвели до пограбувань і пошкодження магазинів Louis Vuitton, Hermès, Kenzo, Burberry та інших відомих брендів. Загалом по країні постраждали близько 3000 підприємств, а попередня оцінка застрахованих збитків становить від €1 млрд до €1,2 млрд. Про це пише Financial Times.

Загалом по країні постраждали близько 3000 підприємств

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Це вже перевищує масштаби застрахованих втрат бізнесу під час заворушень у Франції 2023 року.

Пограбували магазини люксових брендів

У Парижі учасники заворушень намагалися прорватися до бутика Louis Vuitton на площі Вандом. На вулиці Руаяль було пошкоджено магазини, зокрема Kenzo, а пограбування й вандалізм зачепили й інші торгові точки столиці.

У Марселі серед постраждалих опинилися магазини Louis Vuitton та Hermès. За даними FT, хвиля мародерства також зачепила низку інших міжнародних ритейлерів.

Влада бореться з перепродажем викраденого

Французький уряд почав співпрацювати з онлайн-платформами, щоб перешкодити продажу викрадених під час погромів товарів. Йдеться про виявлення підозрілих оголошень, їх видалення та встановлення продавців.

Для люксових товарів додатковим інструментом можуть стати серійні номери та інші засоби ідентифікації, які дають змогу встановити походження речі.

Після заворушень запровадили локальні комендантські години

Масові протести 17 жовтня в низці французьких міст переросли у насильство, погроми та сутички з поліцією. За даними Reuters, за вихідні було затримано близько 2400 людей, а майже 3000 магазинів зазнали пошкоджень.

Після цього влада запровадила часткові та локальні комендантські години у низці міст і районів. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню заявив, що ці заходи допомогли знизити рівень заворушень.