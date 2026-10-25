Російська METRO переказала мільярд рублів на армію рф, поки українська допомагає постраждалим від війни

Російський підрозділ німецької торговельної мережі METRO перерахував 1 млрд рублів до фонду «Народный фронт. Всё для победы!», який закуповує техніку й обладнання для російських військових. Водночас METRO Україна заявляє про благодійну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії. На цю різницю звернула увагу народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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За даними російських «Ведомостей», кошти спрямують, зокрема, на придбання транспорту, систем зв’язку та розвідки, а також обладнання для боротьби з безпілотниками. У компанії повідомили, що частину грошей використають на гуманітарні та соціальні потреби. Про переказ також повідомив сам «Народный фронт».

Генеральний директор METRO в Росії Йоганнес Толай пояснив участь компанії тим, що вона є частиною російської економічної системи й вважає важливим долучатися до стратегічних ініціатив держави. Таким чином, переказ публічно представили як підтримку державних ініціатив, серед яких — забезпечення російських військових.

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28 вересня 2026 року володимир путін підписав указ про передання російських активів METRO під тимчасове управління компанії « У К Торг РУС», яка належить керівнику російського підрозділу Йоганнесу Толаю.

Німецька METRO AG заявила, що формально залишається власником російського бізнесу, але втратила над ним оперативний контроль. Про це компанія повідомила після рішення російської влади.

Отже, пожертву на підтримку російських військових оголосили вже після встановлення тимчасового управління. Керівник російського підрозділу відкрито пояснив переказ бажанням долучатися до стратегічних ініціатив Росії.

Однак ситуація порушує питання про те, наскільки міжнародна корпорація може контролювати діяльність підрозділу, який продовжує працювати на російському ринку.

Скільки допомоги надала METRO Україна

Ольга Василевська-Смаглюк наголосила, що український підрозділ публічно засудив російську агресію та підкреслив, що українська й російська структури є окремими юридичними й операційними одиницями.

За словами депутатки, станом на 1 квітня 2026 року METRO Україна надала благодійну допомогу на понад 79,4 млн грн. Зокрема, у партнерстві з центром воєнної травми Superhumans компанія спрямувала 36 млн грн на протезування 29 українців, які втратили кінцівки внаслідок російської агресії.

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Крім того, за словами депутатки, компанія підтримує медичні заклади, громадські організації та військові частини, продовжує працювати в Україні, зберігати робочі місця й сплачувати податки.

Водночас історія METRO загострює питання відповідальності міжнародних компаній, які продовжують працювати в Росії. Навіть якщо материнська структура заявляє про втрату контролю над місцевим бізнесом, залишається питання, як запобігати використанню активів і ресурсів таких компаній для підтримки російської воєнної машини.

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