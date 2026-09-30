Varus, Metro, Auchan і Spar змінюють графіки через повітряні тривоги

Продуктові мережі в Україні адаптують свою роботу до тривалих повітряних тривог. Зокрема, такі компанії як Varus, Metro, Auchan та Spar змінюють графік роботи магазинів, повідомляє Асоціація ритейлерів України.

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Як працюють мережі супермаркетів

Auchan та Metro припиняють працювати під час повітряних тривог, незалежно від характеру загрози — дронової чи ракетної. У 2025 році магазини Auchan через повітряні тривоги були зачинені понад 4000 годин — це фактично кожна десята година запланованої роботи. За статистикою Metro, в окремих випадках працівник мережі може втрачати через тривоги до половини робочого дня.

Попри вимушені зупинки роботи під час повітряних тривог, Auchan зберігають за працівниками заробітну плату. Так само й у METRO.

Магазини Spar працюють в залежності від їхнього розташування, наявності укриття та вимог безпеки. У компанії реагують і на «жовтий», і на «червоний» рівень небезпеки. На магазини мережі, розташовані у ТРЦ, додатково впливають правила безпеки торгового центру. В окремо розташованих магазинах покупці можуть швидше зробити необхідні покупки та залишити локацію.

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У мережі Varus повідомляють, що під час тривог діють відповідно до рекомендацій держорганів і правил для конкретного рівня небезпеки. У разі призупинення роботи магазину команда переходить до укриття, а після відбою повертається до роботи.

Зміна поведінки покупців та онлайн-доставка

Часті й тривалі повітряні тривоги змінюють поведінку покупців: люди намагаються проводити в магазині якомога менше часу. Мережі адаптуються до цього, зокрема Auchan змінює торговий простір і процес покупки, щоб зробити їх швидшими та зручнішими.

Атака на склади

28 вересня російські окупанти уразили склади АТБ в Київській області.

Fozzy Group через зростання втрат від атак російських окупантів вимушена скоротити частину працівників офісних команд. Зміни з 1 листопада торкнуться співробітників холдингу, мережі «Сільпо» та логістики. Кількість працівників, які підпадуть під скорочення, не оголошується.