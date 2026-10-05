Німецький ритейлер Metro вирішив повністю припинити діяльність у Казахстані до кінця березня 2027 року. У межах виходу з ринку компанія поетапно закриє всі шість магазинів і пункти доставки Metro Kazakhstan. Про це йдеться у пресрелізі компанії.
5 жовтня 2026, 19:20
Metro закриє всі магазини в Казахстані: компанія назвала причину
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Чому Metro залишає ринок
Рішення ухвалили після аналізу довгострокових перспектив бізнесу Metro в Казахстані, який компанія проводила протягом останніх місяців.
У Metro зазначили, що місцева команда намагалася посилити ціннісну пропозицію та адаптувати оптову модель роботи до особливостей казахстанського ринку.
Втім, бізнес і надалі стикався з труднощами, які не дозволяли сформувати достатньо міцну основу для сталого зростання.
Магазини закриватимуть поступово
Metro планує завершувати роботу в Казахстані поетапно. Остаточно діяльність компанії в країні має припинитися до кінця березня 2027 року.
Таким чином, ритейлер повністю залишить казахстанський ринок, закривши всі шість своїх торговельних об'єктів і пов’язані з ними пункти доставки.
Джерело: Мінфін
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