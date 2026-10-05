Metro закриє всі магазини в Казахстані: компанія назвала причину

Німецький ритейлер Metro вирішив повністю припинити діяльність у Казахстані до кінця березня 2027 року. У межах виходу з ринку компанія поетапно закриє всі шість магазинів і пункти доставки Metro Kazakhstan. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Німецький ритейлер Metro вирішив повністю припинити діяльність у Казахстані до кінця березня 2027 року.

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Чому Metro залишає ринок

Рішення ухвалили після аналізу довгострокових перспектив бізнесу Metro в Казахстані, який компанія проводила протягом останніх місяців.

У Metro зазначили, що місцева команда намагалася посилити ціннісну пропозицію та адаптувати оптову модель роботи до особливостей казахстанського ринку.

Втім, бізнес і надалі стикався з труднощами, які не дозволяли сформувати достатньо міцну основу для сталого зростання.

Магазини закриватимуть поступово

Metro планує завершувати роботу в Казахстані поетапно. Остаточно діяльність компанії в країні має припинитися до кінця березня 2027 року.

Таким чином, ритейлер повністю залишить казахстанський ринок, закривши всі шість своїх торговельних об'єктів і пов’язані з ними пункти доставки.