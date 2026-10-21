JPMorgan спрогнозував прибутковість біткоїна, акцій та золота на найближчі 10-15 років

Середньорічна прибутковість біткоїну в найближчі 10−15 років може становити 10%, акцій американських компаній — 7,5%, а золота — 5,5%, припустили аналітики банківського холдингу JPMorgan.

Середньорічна прибутковість біткоїну в найближчі 10-15 років може становити 10%, акцій американських компаній - 7,5%, а золота - 5,5%

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Очікування аналітиків

За оптимістичного сценарію аналітики банку чекають прибутковість біткоїну на рівні 16,6% річних. Негативний сценарій передбачає щорічне зниження вартості першої криптовалюти загалом на 11,2%.

При розрахунках банківські фахівці враховували зміну пропозиції біткоїнів щодо грошової маси, поширення криптовалюти та її можливу роль поряд із золотом.

У JPMorgan при цьому наполягають: вкладення в біткоїн несуть високий ризик.

Прогнозована річна волатильність першої криптовалюти становить 55% проти 17,2% золота.

Аналітики чекають, що коливання курсу біткоїну будуть більш ніж утричі сильнішими, ніж зміни вартості найдорожчого дорогоцінного металу.

Незважаючи на прогнозовану прибутковість, у JPMorgan поки не вважають біткоїн відповідним інструментом для диверсифікації інвестиційних портфелів. Свою позицію аналітики пояснили нестабільною залежністю курсу BTC від інших активів.

У банку розглядають першу криптовалюту як спекулятивний актив та можливий засіб захисту від наслідків пом'якшення грошово-кредитної політики.

Нагадаємо

Раніше аналітики JPMorgan говорили, що на курс біткоїну у другій половині 2026 року впливатимуть здатність найбільшого регулярного покупця активу, компанії Strategy фінансувати дивідендні виплати на $1,7 млрд і доля американського законопроекту CLARITY щодо регулювання крипторинку.