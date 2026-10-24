Україна може змінити систему прикордонного контролю: що відомо

Україна веде переговори із сусідніми державами про перенесення частини прикордонного контролю на їхню територію. Причина — російські атаки на українські пункти пропуску, які створюють загрозу для людей і можуть переривати рух транспорту та вантажів. Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

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Зокрема, Україна працює з Молдовою над збільшенням кількості спільних пунктів пропуску на її території. Також обговорює подібні рішення з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

За словами Деркача, близько двох місяців тому Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення почала атакувати автомобільні пункти пропуску. Пошкоджені об'єкти вдалося відновити протягом доби, однак ризик повторних ударів залишається.

«Ми працюємо з Молдовою, щоб збільшити кількість спільних пунктів пропуску на її території. Можливо, реалізуємо ще один-два пілотні проєкти», — заявив Деркач. Польща готова розглянути спільний контроль

Польська сторона вже публічно підтвердила готовність розглянути перенесення контрольних процедур на свою територію, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Водночас Варшава наголошує, що перевірки мають бути спільними, а не проводитися українськими службами самостійно.

Про це 20 жовтня повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі у відповіді Польському агентству преси. Натомість остаточного рішення про запровадження нового формату поки немає.

Спільний контроль означає, що прикордонні та митні служби обох країн проводять необхідні процедури в одному місці. Це може допомогти зберегти рух людей і товарів, навіть якщо українська прикордонна інфраструктура зазнає пошкоджень.

За даними Міністерства відновлення України, на українсько-польському кордоні вже працюють п’ять спільних пунктів пропуску. Проте для подальшого розвитку цієї практики необхідна міжурядова угода, яка створить правові підстави для роботи українських служб на території Польщі.

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Чому потрібне погодження Єврокомісії

Перенесення контролю на територію країн ЄС має юридичні обмеження. Польща входить до Шенгенської зони, а її законодавство не дозволяє прикордонникам третьої країни самостійно проводити перевірки на польській території.

Тому новий формат передбачає спільну роботу українських і польських служб та має відповідати правилам Шенгенської зони. Польська сторона також зазначила, що про відповідні зміни необхідно повідомити Європейську комісію.

Україна й Польща продовжують працювати над угодою про спільний контроль. Її підписання дозволило б розширити співпрацю та створити додатковий механізм захисту прикордонної логістики від наслідків російських атак.

Україна також веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митного оформлення вантажівок із зерном углиб території цих країн. Це пов’язаний, але окремий напрям: він стосується передусім захисту зернових перевезень від атак дронів поблизу українського кордону.

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