Кабмін розподілив 3,77 млрд грн на стійкість регіонів: кому дістанеться найбільше

Кабінет Міністрів розподілив 3,77 млрд грн із державного бюджету на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Про це пише Укрінформ, посилаясь на дані уряду. Кошти спрямують, зокрема, на стабільне теплопостачання, розвиток розподіленої генерації, водопостачання та захист критичної інфраструктури.

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Із загальної суми майже 2,2 млрд грн нададуть як субвенцію обласним бюджетам. Ще близько 1,4 млрд грн отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації проєктів у регіонах. Окремо 182,9 млн грн передбачили на план стійкості АТ «Укрзалізниця».

Скільки коштів отримають регіони

Дніпропетровській області спрямують 1,9 млрд грн. Із них 1,2 млрд грн призначено для забезпечення безперебійного теплопостачання, 407,2 млн грн — на розвиток розподіленої генерації, 188,2 млн грн — на водопостачання та водовідведення, ще 146,7 млн грн — на захист об'єктів критичної інфраструктури.

Київ отримає 491,7 млн грн на захист критичної інфраструктури, зокрема систем життєзабезпечення.

Для інших областей передбачено такі суми:

Харківська — 338 млн грн;

Полтавська — 204 млн грн;

Кіровоградська — 122,1 млн грн;

Херсонська — 121,5 млн грн;

Київська — 114,2 млн грн;

Львівська — 70,5 млн грн;

Вінницька — 65 млн грн;

Одеська — 49,6 млн грн;

Івано-Франківська — 25,6 млн грн;

Чернігівська — 23,9 млн грн;

Хмельницька — 9,1 млн грн;

Запорізька — 3,8 млн грн.



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Кошти мають допомогти регіонам і містам реалізувати плани стійкості та підготувати критичну інфраструктуру до роботи в умовах воєнних загроз.



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