Польща може змінити правила контролю на кордоні з Україною: що пропонують

Польща готова розглянути перенесення прикордонного контролю з Україною на свою територію, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація. Перевірки мають проводити спільно польські та українські служби, проте остаточного рішення немає: за правилами Шенгенської зони українські прикордонники не можуть самостійно контролювати кордон на території Польщі. Про це пише Rzeczpospolita.

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Україна та Польща обговорюють угоду, яка дозволить українським прикордонникам працювати на польській території. Це питання порушували під час робочої зустрічі делегацій двох країн на пункті пропуску Ягодин — Дорогуськ.

Перенесення перевірок на польський бік могло б допомогти зберегти рух через кордон, навіть якщо прикордонну інфраструктуру в Україні буде зруйновано. Ще одна мета такого рішення — захистити прикордонників від російських атак.

У польському МВС заявили, що готові розглянути цю можливість, якщо безпекова ситуація в Україні зміниться. За такого сценарію перевірки проводитимуть спільно служби обох держав. Наразі жодних рішень не ухвалено.

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Окреме питання стосується правил Шенгенської зони. Польське відомство пояснило, що запровадження нового порядку потребуватиме повідомлення Європейської комісії, оскільки він стосується переміщення людей і товарів.

За законодавством, прикордонники та представники інших служб держави, яка не входить до ЄС, не можуть самостійно проводити прикордонний контроль на території країни Шенгенської зони. Обмеження стосується не лише перевірки документів, а й контролю якості товарів та їхньої відповідності вимогам Євросоюзу.

Ідея викликала критику серед польських правих політиків. Зокрема, євродепутатка Ева Зайончковська-Гернік заявила, що інтереси Польщі та України в окремих питаннях суттєво різняться, і висловила недовіру до українських служб.

Питання безпеки на кордоні загострилося після атак російських безпілотників поблизу польсько-українського кордону. 28 вересня один із дронів, імовірно, впав неподалік пункту пропуску Дорогуськ — Ягодин з українського боку. Ще один подібний удар стався в ніч із 12 на 13 вересня. Серед цілей були автозаправна станція та залізничний вузол поблизу кордону.