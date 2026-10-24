Норвегія підвищила податок на багатство: чому грошей стало менше

Підвищення податків на багатство у Норвегії збільшило надходження, але еміграція частини платників зменшила потенційний результат реформи. Про це пише «Ціна держави» з посиланням на дослідження Національного бюро економічних досліджень США (NBER).

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У 2021−2024 роках Норвегія майже вдвічі збільшила ефективну граничну ставку податку на багатство, вкладене в бізнес, — з 0,47% до 0,88%. Максимальна номінальна ставка зросла з 0,85% до 1,1%, а податкові пільги для акцій приватних і публічних компаній скоротили.

Частина найбагатших власників бізнесу відреагувала на зміни переїздом за кордон. За оцінкою економіста Маріуса Рінга, податкова реформа спонукала емігрувати приблизно 74−98 заможних людей. Це близько 1,78% платників із найбільшими статками — верхніх 0,1% відповідної групи.

Скільки грошей недоотримала держава

За розрахунками дослідника, якби заможні платники не виїжджали через реформу, надходження від податку на багатство у 2021−2024 роках могли б зрости приблизно на 75,1%.

Але після врахування еміграції, спричиненої змінами в оподаткуванні, приріст становив близько 71,5%. Тобто через відтік платників держава втратила частину потенційних доходів — хоча загальні надходження від податку все одно суттєво збільшилися.

Важливо розрізняти ці два показники: дослідження не свідчить, що після підвищення ставки податкові надходження впали. Воно показує, що вони могли зрости ще більше, якби частина заможних власників не змінила країну проживання.

Чи постраждали інвестиції та бізнес

Рінг також перевірив, чи призвело підвищення податків до скорочення інвестицій компаній. У даних за 2022−2024 роки він не виявив статистично значущого зниження інвестицій у норвезьких компаніях, власники яких сплачують податок на багатство. Дослідник також не знайшов доказів збільшення кількості банкрутств через реформу.

Отже, в межах дослідженого періоду основною зафіксованою реакцією стала еміграція невеликої групи найбагатших платників, а не помітне скорочення інвестицій чи масовий відхід підприємств із ринку.

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Чого навчає норвезький досвід

Приклад Норвегії показує, що підвищення податкової ставки не обов’язково пропорційно збільшує надходження до бюджету. Результат залежить і від того, як платники реагують на нові правила.

Коли йдеться про мобільний капітал і заможних власників бізнесу, одним із варіантів реакції може бути зміна країни проживання. Це не обов’язково нівелює ефект податкової реформи, але здатне зменшити її фіскальний результат.

Водночас висновки дослідження не означають, що податок на багатство неминуче шкодить економіці. У випадку Норвегії надходження зросли, а автор не знайшов переконливих доказів скорочення інвестицій. Але дослідження оцінює короткострокові наслідки реформи за 2021−2024 роки, тому не дає остаточної відповіді щодо її довгострокового впливу.

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