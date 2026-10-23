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23 жовтня 2026, 10:55

Найбільший суверенний фонд світу втратив майже $30 млрд за квартал через зростання ставок

Норвезький державний пенсійний фонд, найбільший суверенний фонд світу, за підсумками третього кварталу 2026 року зазнав інвестиційних збитків у розмірі 278 млрд норвезьких крон — близько $29,7 млрд. Про це повідомляє Euronews із посиланням на результати фонду Norges Bank Investment Management (NBIM), який управляє активами.

Норвезький державний пенсійний фонд, найбільший суверенний фонд світу, за підсумками третього кварталу 2026 року зазнав інвестиційних збитків у розмірі 278 млрд норвезьких крон — близько $29,7 млрд.
NBIM втратив $30 млрд за квартал
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Головною причиною стало падіння вартості облігацій на тлі зростання процентних ставок.

Загальна дохідність інвестицій фонду в липні-вересні становила мінус 0,5%. Найбільше просіли вкладення в облігації: їхня дохідність була від'ємною і становила мінус 3,5%. Інвестиції в акції, навпаки, принесли 0,5%.

Чому фонд втратив гроші


У третьому кварталі на світових ринках облігацій відбувся розпродаж. Дохідність державних боргових паперів зростала на тлі побоювань щодо збільшення державного боргу США та країн ЄС, а також посилення інфляційного тиску.

На цьому тлі центральні банки, зокрема Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк, підвищували ключові ставки.

Зростання ринкових ставок зазвичай знижує ціну вже випущених облігацій: нові папери пропонують привабливішу дохідність, тому старі стають менш вигідними для інвесторів.

Облігації становили 25,8% портфеля норвезького фонду наприкінці вересня, причому близько 70% цих вкладень припадало на державні боргові папери.

Які активи принесли прибуток

Попри втрати на ринку облігацій, результати фонду відрізнялися залежно від класу активів і галузі.

Найкраще серед секторів акцій показали себе енергетичні компанії. Водночас комунальні підприємства та компанії нерухомості, чутливі до зміни процентних ставок, продемонстрували слабші результати.

Інвестиції фонду в непублічну нерухомість принесли 0,4%, а в інфраструктуру відновлюваної енергетики — 7,5%.


Читайте також: Норвезький пенсійний фонд вклав $1,2 млрд у SpaceX Маска


Скільки активів має фонд

На кінець вересня вартість активів Norges Bank Investment Management становила 22,014 трлн норвезьких крон, або близько €2,09 трлн. Із них 72,1% припадало на акції, 25,8% — на облігації, решта — на нерухомість та інфраструктуру відновлюваної енергетики.

З урахуванням валютних коливань і надходжень коштів загальна вартість фонду за квартал скоротилася на 670 млрд крон, або приблизно €63,6 млрд. Це падіння загальної вартості активів, а не лише інвестиційний збиток: на показник також вплинули зміни валютних курсів та рух коштів.

Негативний результат за третій квартал змінив картину після сильного першого півріччя, коли фонд отримав значний прибуток завдяки, зокрема, зростанню технологічних компаній в Азії.

Як ми писали: Норвезький фонд на €2 трлн може відновити інвестиції у виробників ядерної зброї, оскільки погрози росії змінюють правила

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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