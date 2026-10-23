Найбільший суверенний фонд світу втратив майже $30 млрд за квартал через зростання ставок

Норвезький державний пенсійний фонд, найбільший суверенний фонд світу, за підсумками третього кварталу 2026 року зазнав інвестиційних збитків у розмірі 278 млрд норвезьких крон — близько $29,7 млрд. Про це повідомляє Euronews із посиланням на результати фонду Norges Bank Investment Management (NBIM), який управляє активами.

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Головною причиною стало падіння вартості облігацій на тлі зростання процентних ставок.

Загальна дохідність інвестицій фонду в липні-вересні становила мінус 0,5%. Найбільше просіли вкладення в облігації: їхня дохідність була від'ємною і становила мінус 3,5%. Інвестиції в акції, навпаки, принесли 0,5%.

Чому фонд втратив гроші



У третьому кварталі на світових ринках облігацій відбувся розпродаж. Дохідність державних боргових паперів зростала на тлі побоювань щодо збільшення державного боргу США та країн ЄС, а також посилення інфляційного тиску.

На цьому тлі центральні банки, зокрема Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк, підвищували ключові ставки.

Зростання ринкових ставок зазвичай знижує ціну вже випущених облігацій: нові папери пропонують привабливішу дохідність, тому старі стають менш вигідними для інвесторів.

Облігації становили 25,8% портфеля норвезького фонду наприкінці вересня, причому близько 70% цих вкладень припадало на державні боргові папери.

Які активи принесли прибуток

Попри втрати на ринку облігацій, результати фонду відрізнялися залежно від класу активів і галузі.

Найкраще серед секторів акцій показали себе енергетичні компанії. Водночас комунальні підприємства та компанії нерухомості, чутливі до зміни процентних ставок, продемонстрували слабші результати.

Інвестиції фонду в непублічну нерухомість принесли 0,4%, а в інфраструктуру відновлюваної енергетики — 7,5%.



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Скільки активів має фонд

На кінець вересня вартість активів Norges Bank Investment Management становила 22,014 трлн норвезьких крон, або близько €2,09 трлн. Із них 72,1% припадало на акції, 25,8% — на облігації, решта — на нерухомість та інфраструктуру відновлюваної енергетики.

З урахуванням валютних коливань і надходжень коштів загальна вартість фонду за квартал скоротилася на 670 млрд крон, або приблизно €63,6 млрд. Це падіння загальної вартості активів, а не лише інвестиційний збиток: на показник також вплинули зміни валютних курсів та рух коштів.

Негативний результат за третій квартал змінив картину після сильного першого півріччя, коли фонд отримав значний прибуток завдяки, зокрема, зростанню технологічних компаній в Азії.

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