Starshield обмежили для України — тепер сенатор США перевірить, чи може таке статися з Пентагоном

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 жовтня 2026, 14:50

Starshield обмежили для України — тепер сенатор США перевірить, чи може таке статися з Пентагоном

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь ініціював розслідування щодо обмеження доступу України до супутникового зв’язку Starshield компанії SpaceX. Як повідомляє Reuters, він вимагає з’ясувати, хто ухвалив відповідне рішення, хто має повноваження обмежувати роботу системи та чи може Пентагон зіткнутися з аналогічними перебоями.

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь ініціював розслідування щодо обмеження доступу України до супутникового зв’язку Starshield компанії SpaceX.
Демократи вивчають обмеження Starshield
Додати як бажане джерело в Google



► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Приводом стало обмеження швидкості роботи військових терміналів Starshield, яке, за повідомленнями, порушило роботу українських безпілотників та ускладнило виконання бойових завдань. Водночас ситуація порушила ширше питання: наскільки безпечно американським військовим покладатися на технології однієї приватної компанії, якщо доступ до них можна обмежити.

Про початок розслідування Блюменталь, старший демократ у Постійній підкомісії Сенату з розслідувань, оголосив 22 жовтня. Він направив листи міністру оборони США Піту Гегсету та генеральному директору SpaceX Ілону Маску з вимогою надати інформацію про обмеження для України, державні контракти компанії та правила контролю над супутниковими сервісами.

Сенатор попросив надати письмові відповіді до 5 листопада, а також організувати до 12 листопада брифінг за участю представників SpaceX, які безпосередньо знають обставини запровадження обмежень.

Чому розслідування стосується і Пентагону

Блюменталь наголошує, що проблема виходить за межі України. Міністерство оборони США та американські розвідувальні структури уклали зі SpaceX контракти на мільярди доларів. Вони охоплюють послуги Starlink і Starshield, термінали та спеціалізовані супутникові системи.

Тому сенатор хоче з’ясувати, чи має SpaceX технічну можливість самостійно обмежувати або відключати доступ до Starshield для американських військових і партнерських сил без дозволу Пентагону. Окреме питання — хто за контрактами та законом має право змінювати умови роботи системи, а також які альтернативи є в американської армії, якщо послуги компанії стануть недоступними.

За словами Блюменталя, залежність від одного постачальника створює ризик для військових операцій. Супутниковий зв’язок нині використовується не лише для передачі повідомлень: він допомагає керувати безпілотниками, передавати дані для наведення, координувати логістику та підтримувати зв’язок між підрозділами.

У межах розслідування сенатор також запросив інформацію про вартість державних контрактів зі SpaceX із 2020 фінансового року, зокрема про угоди, укладені без конкурсу, та обумовлені ними правила доступу до послуг.

Хто наказав обмежити роботу Starshield

Українські військові зіткнулися з обмеженнями в ніч на 14 жовтня. За даними українських джерел, термінали втрачали зв’язок, коли безпілотники або інші рухомі платформи перевищували встановлений поріг швидкості. В окремих підрозділах перебої фіксували на швидкості приблизно від 72 до 161 км/год.

Це ускладнило роботу ударних і перехоплювальних дронів, а також логістику, розвідку та ретрансляцію зв’язку. Українські військові повідомляли, що про зміну умов заздалегідь не попередили.

Водночас досі немає остаточно підтвердженої публічної відповіді на питання, хто саме ухвалив рішення. Reuters раніше повідомляло з посиланням на американських посадовців, що вказівка обмежити роботу Starshield для України надійшла з Білого дому та була передана керівництву Пентагону. Водночас представник американської влади заперечував, що відповідне розпорядження віддав президент Дональд Трамп. Публічні заяви різних сторін не дають однозначної картини.

Блюменталь вимагає встановити, хто ініціював обмеження, як його впроваджували та чи були передбачені процедури попередження союзників. Він також звернув увагу на повідомлення про те, що Маск заявляв про контроль уряду США над Starshield і повноваження американських військових та президента визначати обмеження її використання.

Читайте також: Роман Хіміч: «Ворог накопичує Starlink для масованих атак нашого тилу?»

Обмеження швидкості можуть зберігатися й зараз

Попри повідомлення про контакти між Трампом і Маском щодо відновлення роботи сервісу, українські джерела 22 жовтня заявляли, що обмеження швидкості для військових терміналів залишаються. За інформацією, оприлюдненою виданням Kyiv Independent з посиланням на українського посадовця, ліміт і далі становив близько 161 км/год. Це суперечило повідомленням про те, що після розмови американського президента з керівником SpaceX роботу системи вдалося значною мірою нормалізувати.

Українські джерела також повідомляли, що перебої можуть проявлятися по-різному залежно від обладнання та підрозділу. Тому навіть якщо в окремі періоди зв’язок працює краще, це не обов’язково означає повне скасування обмежень.

Для України стабільність Starlink і Starshield має безпосереднє значення для бойових операцій. Для США ця ситуація стала приводом перевірити, чи не створює залежність від приватного постачальника ризиків і для власних військових. Саме це питання — разом із відповідальністю за рішення та прозорістю державних контрактів — стало одним із центральних у розслідуванні сенатора.

Як ми писали: SpaceX Маска вночі обмежила швидкість роботи Starlink у русі для StarShield — Флеш

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами