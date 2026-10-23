Starshield обмежили для України — тепер сенатор США перевірить, чи може таке статися з Пентагоном

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь ініціював розслідування щодо обмеження доступу України до супутникового зв’язку Starshield компанії SpaceX. Як повідомляє Reuters, він вимагає з’ясувати, хто ухвалив відповідне рішення, хто має повноваження обмежувати роботу системи та чи може Пентагон зіткнутися з аналогічними перебоями.





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Приводом стало обмеження швидкості роботи військових терміналів Starshield, яке, за повідомленнями, порушило роботу українських безпілотників та ускладнило виконання бойових завдань. Водночас ситуація порушила ширше питання: наскільки безпечно американським військовим покладатися на технології однієї приватної компанії, якщо доступ до них можна обмежити.

Про початок розслідування Блюменталь, старший демократ у Постійній підкомісії Сенату з розслідувань, оголосив 22 жовтня. Він направив листи міністру оборони США Піту Гегсету та генеральному директору SpaceX Ілону Маску з вимогою надати інформацію про обмеження для України, державні контракти компанії та правила контролю над супутниковими сервісами.

Сенатор попросив надати письмові відповіді до 5 листопада, а також організувати до 12 листопада брифінг за участю представників SpaceX, які безпосередньо знають обставини запровадження обмежень.

Чому розслідування стосується і Пентагону

Блюменталь наголошує, що проблема виходить за межі України. Міністерство оборони США та американські розвідувальні структури уклали зі SpaceX контракти на мільярди доларів. Вони охоплюють послуги Starlink і Starshield, термінали та спеціалізовані супутникові системи.

Тому сенатор хоче з’ясувати, чи має SpaceX технічну можливість самостійно обмежувати або відключати доступ до Starshield для американських військових і партнерських сил без дозволу Пентагону. Окреме питання — хто за контрактами та законом має право змінювати умови роботи системи, а також які альтернативи є в американської армії, якщо послуги компанії стануть недоступними.

За словами Блюменталя, залежність від одного постачальника створює ризик для військових операцій. Супутниковий зв’язок нині використовується не лише для передачі повідомлень: він допомагає керувати безпілотниками, передавати дані для наведення, координувати логістику та підтримувати зв’язок між підрозділами.

У межах розслідування сенатор також запросив інформацію про вартість державних контрактів зі SpaceX із 2020 фінансового року, зокрема про угоди, укладені без конкурсу, та обумовлені ними правила доступу до послуг.

Хто наказав обмежити роботу Starshield

Українські військові зіткнулися з обмеженнями в ніч на 14 жовтня. За даними українських джерел, термінали втрачали зв’язок, коли безпілотники або інші рухомі платформи перевищували встановлений поріг швидкості. В окремих підрозділах перебої фіксували на швидкості приблизно від 72 до 161 км/год.

Це ускладнило роботу ударних і перехоплювальних дронів, а також логістику, розвідку та ретрансляцію зв’язку. Українські військові повідомляли, що про зміну умов заздалегідь не попередили.

Водночас досі немає остаточно підтвердженої публічної відповіді на питання, хто саме ухвалив рішення. Reuters раніше повідомляло з посиланням на американських посадовців, що вказівка обмежити роботу Starshield для України надійшла з Білого дому та була передана керівництву Пентагону. Водночас представник американської влади заперечував, що відповідне розпорядження віддав президент Дональд Трамп. Публічні заяви різних сторін не дають однозначної картини.

Блюменталь вимагає встановити, хто ініціював обмеження, як його впроваджували та чи були передбачені процедури попередження союзників. Він також звернув увагу на повідомлення про те, що Маск заявляв про контроль уряду США над Starshield і повноваження американських військових та президента визначати обмеження її використання.

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Обмеження швидкості можуть зберігатися й зараз

Попри повідомлення про контакти між Трампом і Маском щодо відновлення роботи сервісу, українські джерела 22 жовтня заявляли, що обмеження швидкості для військових терміналів залишаються. За інформацією, оприлюдненою виданням Kyiv Independent з посиланням на українського посадовця, ліміт і далі становив близько 161 км/год. Це суперечило повідомленням про те, що після розмови американського президента з керівником SpaceX роботу системи вдалося значною мірою нормалізувати.

Українські джерела також повідомляли, що перебої можуть проявлятися по-різному залежно від обладнання та підрозділу. Тому навіть якщо в окремі періоди зв’язок працює краще, це не обов’язково означає повне скасування обмежень.

Для України стабільність Starlink і Starshield має безпосереднє значення для бойових операцій. Для США ця ситуація стала приводом перевірити, чи не створює залежність від приватного постачальника ризиків і для власних військових. Саме це питання — разом із відповідальністю за рішення та прозорістю державних контрактів — стало одним із центральних у розслідуванні сенатора.

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