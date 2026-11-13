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13 листопада 2026, 8:48

Visa підключила стейблкоїн Western Union до своєї мережі: як USDPT змінить міжнародні розрахунки

Visa дозволила використовувати стейблкоїн USDPT компанії Western Union для розрахунків у своїй платіжній мережі VisaNet. Інтеграція стала результатом партнерства Visa з Anchorage Digital Bank — американським банком, який випускає цей токен. Про це пише The Block.

Visa дозволила використовувати стейблкоїн USDPT компанії Western Union для розрахунків у своїй платіжній мережі VisaNet.
Як USDPT змінить міжнародні розрахунки
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Тепер Visa та її партнери, які мають відповідний дозвіл, зможуть розраховуватися за допомогою USDPT за зобов’язаннями у VisaNet. Йдеться про використання стейблкоїна як розрахункового активу між учасниками платіжної інфраструктури, а не про те, що всі власники карток Visa зможуть автоматично розраховуватися ним у магазинах.

Яку роль у проєкті відіграє Anchorage Digital

Anchorage Digital Bank випускає USDPT від імені Western Union. Стейблкоїн прив’язаний до долара США та працює на блокчейні Solana. Компанія Western Union оголосила про його запуск у травні 2026 року.

Спочатку USDPT з’явився на ринках Філіппін і Болівії. Надалі Western Union планує використовувати його для цілодобових розрахунків зі своїми партнерами й агентами в мережі, яка охоплює понад 200 країн і територій.

Для Anchorage угода з Visa — можливість розширити бізнес за межі випуску токенів. Компанія прагне стати розрахунковим банком для ринку стейблкоїнів, надаючи інституційним клієнтам не лише послуги з випуску активів, а й інфраструктуру для їх зберігання та проведення операцій.

Водночас USDPT — не єдиний стейблкоїн, який випускає Anchorage. Серед інших проєктів банку — USAT для Tether, USDGO для OSL Group, USDtb для Ethena Labs, fUSD для Falcon Finance та ZLUSD для Zelle. Visa й Anchorage домовилися розглянути можливість підключення до платіжної мережі й інших токенів, випущених цим банком.

USDPT — єдиний стейблкоїн Western Union?

Наразі USDPT — власний доларовий стейблкоїн Western Union, представлений компанією в межах стратегії розвитку цифрових платежів. В офіційних матеріалах Western Union не оголошувала про запуск іншого власного стейблкоїна.

Однак це не означає, що інфраструктура компанії працюватиме виключно з USDPT. Western Union також розвиває Digital Asset Network — мережу, яка має об'єднати ліцензовані криптовалютні біржі та кастодіальні сервіси з глобальною системою виплат компанії. Це дасть змогу конвертувати цифрові активи в готівку через мережу Western Union.

Читайте також: SEPA замість Visa та SWIFT: як нова платіжна система змінить перекази євро в Україну

Visa розширює розрахунки у стейблкоїнах

Партнерство з Anchorage продовжує розвиток власної інфраструктури Visa для розрахунків із використанням цифрових активів. У вересні компанія повідомила, що річний темп розрахунків у стейблкоїнах сягнув $20 млрд — це більш ніж у 15 разів перевищує показник роком раніше.

Visa також розширює перелік блокчейн-мереж, доступних для розрахункових операцій. Серед них — Monad, Canton, Base і Tempo.

Використання стейблкоїнів дає змогу проводити розрахунки цілодобово, зокрема у вихідні та святкові дні, не покладаючись виключно на традиційну банківську інфраструктуру. Для міжнародних платіжних компаній це може скоротити час переказу коштів і підвищити ефективність управління ліквідністю.

Як ми писали: Visa готує новий спосіб оплати криптовалютою без виведення грошей на банківський рахунок


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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