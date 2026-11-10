Топ-5 новин за вівторок: інфляція прискорилася до 11%, держборг перевищив ВВП, а Україна наближається до SEPA

З 1 січня Болгарія офіційно стала частиною єврозони. Банки безкоштовно перевели рахунки з левів у євро, але для переселенців це не скасувало старих фінансових правил. Багато хто очікував, що з єдиною валютою розрахунки стануть простішими, проте українці, які отримують доходи у гривнях чи доларах, і далі втрачають гроші на конвертаціях, SWIFT-переказах та комісіях банкоматів. «Мінфін» розібрався, як уникнути подвійного обміну валют, куди подіти залишки готівкових левів та яка єдина кнопка на терміналі вбереже вас від переплат за кордоном.

Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт № 10225-д про регулювання та оподаткування віртуальних активів протягом пленарного тижня 9−13 листопада. Документ потребує доопрацювання, зокрема через зауваження Національного банку України щодо допуску іноземних стейблкоїнів і можливого обмеження конкуренції між криптобіржами. Про відкладення розгляду 9 листопада повідомив народний депутат, перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Україна посіла 13-те місце у світі за співвідношенням державного боргу до ВВП. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2026 році цей показник становитиме 111,8%. Водночас найбільше боргове навантаження мають Судан, Японія та Сінгапур. Про це свідчать дані жовтневого прогнозу МВФ World Economic Outlook, які проаналізував Visual Capitalist.

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15503, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України для наближення законодавства до вимог Європейського Союзу та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За документ проголосували 258 народних депутатів, пише народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. За місяць споживчі ціни зросли на 1,8%. Найбільше подорожчали овочі, пальне та окремі комунальні послуги. Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені 10 листопада.