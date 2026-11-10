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10 листопада 2026, 20:20

Топ-5 новин за вівторок: інфляція прискорилася до 11%, держборг перевищив ВВП, а Україна наближається до SEPA

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Болгарія перейшла на євро: три неочевидні пастки для українських карток

З 1 січня Болгарія офіційно стала частиною єврозони. Банки безкоштовно перевели рахунки з левів у євро, але для переселенців це не скасувало старих фінансових правил. Багато хто очікував, що з єдиною валютою розрахунки стануть простішими, проте українці, які отримують доходи у гривнях чи доларах, і далі втрачають гроші на конвертаціях, SWIFT-переказах та комісіях банкоматів. «Мінфін» розібрався, як уникнути подвійного обміну валют, куди подіти залишки готівкових левів та яка єдина кнопка на терміналі вбереже вас від переплат за кордоном.

У Раді відклали голосування за криптозакон: НБУ попередив про ризики для гривні та криптобірж

Верховна Рада не розглядатиме законопроєкт № 10225-д про регулювання та оподаткування віртуальних активів протягом пленарного тижня 9−13 листопада. Документ потребує доопрацювання, зокрема через зауваження Національного банку України щодо допуску іноземних стейблкоїнів і можливого обмеження конкуренції між криптобіржами. Про відкладення розгляду 9 листопада повідомив народний депутат, перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Україна опинилася на 13-му місці у світі за рівнем держборгу: хто очолив рейтинг

Україна посіла 13-те місце у світі за співвідношенням державного боргу до ВВП. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, у 2026 році цей показник становитиме 111,8%. Водночас найбільше боргове навантаження мають Судан, Японія та Сінгапур. Про це свідчать дані жовтневого прогнозу МВФ World Economic Outlook, які проаналізував Visual Capitalist.

Україна зробила ще один крок до SEPA: за які зміни проголосувала Рада

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 15503, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України для наближення законодавства до вимог Європейського Союзу та приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). За документ проголосували 258 народних депутатів, пише народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк.


Інфляція в Україні прискорилася до 11%: що найбільше подорожчало у жовтні

У жовтні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 11% проти 10% у вересні. За місяць споживчі ціни зросли на 1,8%. Найбільше подорожчали овочі, пальне та окремі комунальні послуги. Про це свідчать дані Державної служби статистики, оприлюднені 10 листопада.

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Джерело: Мінфін
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