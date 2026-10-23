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23 жовтня 2026, 13:18

Volvo Cars зазнала збитків на $373 млн: компанія скоротить ще 2500 працівників

Як повідомляє Investing.com, шведський автовиробник Volvo Cars завершив третій квартал 2026 року з операційним збитком у 3,7 млрд шведських крон (близько $373 млн), тоді як роком раніше компанія отримала прибуток у 5,8 млрд крон. Через погіршення фінансових результатів виробник посилює програму скорочення витрат і планує зменшити штат ще на 2500 працівників, переважно у Швеції.

Як повідомляє Investing.com, шведський автовиробник Volvo Cars завершив третій квартал 2026 року з операційним збитком у 3,7 млрд шведських крон (близько $373 млн), тоді як роком раніше компанія отримала прибуток у 5,8 млрд крон.
Volvo отримала великі збитки
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Основні показники Volvo Cars

Виручка Volvo Cars у липні-вересні становила 66,9 млрд шведських крон проти 86,4 млрд крон за аналогічний період минулого року. Отже, доходи компанії скоротилися приблизно на 23%.

Операційний результат з урахуванням усіх зазначених у звіті статей становив мінус 5,6 млрд крон, тоді як торік компанія мала 6,4 млрд крон прибутку. Операційна маржа впала з 7,4% до мінус 8,4%.

Вільний грошовий потік також погіршився: відтік коштів зріс із 4,3 млрд до 8,9 млрд крон. Базовий збиток на акцію становив 1,63 крони, тоді як рік тому компанія отримувала 1,75 крони прибутку на акцію.

Після публікації звіту акції Volvo Cars на початку торгів у Стокгольмі 23 жовтня падали більш ніж на 28%.

Чому Volvo Cars зазнала збитків

Однією з головних причин погіршення результатів стала ситуація в Китаї. Там Volvo Cars зіткнулася з посиленням конкуренції з боку місцевих виробників автомобілів і ціновим тиском. Унаслідок цього виручка компанії на китайському ринку скоротилася майже вдвічі порівняно з третім кварталом 2025 року.

У США на фінансові результати вплинули мита та скасування споживчих стимулів для купівлі електрифікованих автомобілів. Це додатково тиснуло на прибутковість продажів.

Збитки також збільшили разові та інші негативні чинники. Зокрема, зміни американського законодавства призвели до негативної переоцінки регуляторних кредитів CAFE на 1,1 млрд крон. Ще 0,9 млрд крон негативного впливу припало на визнання збитків Polestar за другий квартал 2026 року. Додатковим чинником стало погіршення ситуації з цінами на сировину.

За даними аналітиків, на доходи також вплинуло скорочення гуртових поставок автомобілів на 19% у річному вимірі. Загалом у третьому кварталі Volvo Cars продала 141 609 автомобілів — на 10,7% менше, ніж роком раніше.

Водночас у Європі попит на повністю електричні автомобілі залишався відносно стійким. Їхня частка в продажах компанії зросла до 45% у регіоні.

Як Volvo Cars планує покращити фінансові результати

Компанія має намір додатково скоротити непрямі витрати та змінні видатки на 5 млрд шведських крон. Це доповнить попередні програми економії. Повний фінансовий ефект від нових заходів очікують до кінця 2027 року: загальні непрямі витрати мають бути майже на 25% нижчими, ніж у 2024 році.

У межах реорганізації Volvo Cars планує скоротити близько 2500 робочих місць у світі, зокрема 2000 — у Швеції. Компанія має намір розривати контракти з консультантами, зменшувати штат унаслідок природного відтоку працівників і пропонувати окремим співробітникам цільові компенсаційні пакети для звільнення.

Ще один напрям змін — оптимізація виробництва. Volvo Cars планує зосередити випуск автомобілів на п'яти спеціалізованих заводах. Також компанія розглядає можливість спільного виробництва автомобілів різних брендів із групою Geely на підприємствах у китайському Ченду та бельгійському Генті.

Виробник хоче знизити змінні витрати, зокрема завдяки ширшому використанню спільної бази постачальників і уніфікованих комплектувальних із Geely. Крім того, компанія продовжить скорочувати витрати на дослідження та розробки, оскільки основні технологічні платформи вже створені.

Volvo Cars також змінює підхід до конкуренції: у Китаї та США компанія планує більше уваги приділяти прибутковості, а не частці ринку, уникаючи агресивного зниження цін.

Читайте також: Volkswagen скоротить до 60 тисяч працівників: скільки це коштуватиме

Електромобілі залишаються важливим напрямом

Попри складну ситуацію на окремих ринках, Volvo Cars продовжує розвивати електричний модельний ряд. У третьому кварталі повністю електричні автомобілі становили 32% глобальних продажів компанії проти 22% роком раніше.

Новий електричний кросовер EX60 уже отримав понад 50 000 замовлень у Європі. Водночас нарощування його виробництва відбувається повільніше, ніж планувалося, через складність упровадження нових промислових технологій.

Компанія також готує масштабне оновлення модельного ряду: до кінця 2030 року Volvo Cars планує представити 13 нових автомобілів. У 2027 році виробник має показати три нові моделі, одну з яких орієнтуватимуть на Європу, а дві — на китайський ринок.

Як ми писали: Volvo збільшила запас ходу гібридів: XC60 проїжджатиме до 200 км на електриці

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
23 жовтня 2026, 14:24
#
Всі європейські компанії в збитках, молодці))
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