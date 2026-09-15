Volvo збільшила запас ходу гібридів: XC60 проїжджатиме до 200 км на електриці

Як повідомляє Reuters, Volvo Cars представила оновлені гібридні версії кросоверів XC60 та XC90 для європейського та американського ринків. Головна зміна — суттєво більший запас ходу на електротязі.

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Новий XC60 може проїхати до 200 км на одному заряді, а XC90 — до 160 км. Це більш ніж у 2,5 раза перевищує показники попередніх гібридних версій.

Збільшити дальність поїздки на електриці Volvo вдалося завдяки батареї більшої ємності та потужнішому електродвигуну.

Навіщо Volvo це зробила

Збільшення електричного запасу ходу дозволяє водіям виконувати більшу частину щоденних поїздок без запуску бензинового двигуна. Тобто гібрид за поведінкою наближається до електромобіля під час коротких і середніх поїздок, але при цьому зберігає ДВЗ для тривалих маршрутів.

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Для Volvo це також частина переходу до повністю електричного модельного ряду. Компанія прямо називає гібриди з великим запасом ходу одним із ключових елементів цієї стратегії.

При цьому XC60 та XC90 залишаються доступними і з м'якою гібридною силовою установкою.