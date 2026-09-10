Volkswagen скоротить до 60 тисяч працівників: скільки це коштуватиме

Volkswagen оцінює загальні витрати на скорочення персоналу та можливе згортання виробництва на чотирьох німецьких заводах приблизно у €16 млрд. Це нові деталі масштабного плану реструктуризації, який автовиробник погодив минулого тижня. Про це по відомляє Reuters.

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За даними джерела Reuters, близько €10 млрд припадатиме на заходи, пов’язані зі скороченням до 60 тис. робочих місць по всьому світу. Це приблизно на 50 тис. більше, ніж передбачалося попередніми планами.

Ще близько €6 млрд Volkswagen може витратити на поступове припинення виробництва на чотирьох німецьких підприємствах.

Скільки коштуватиме згортання заводів

Найбільші витрати очікуються на підприємствах у Неккарзульмі та Ганновері — приблизно по €2 млрд на кожне.

Припинення виробництва в Емдені та Цвіккау, за оцінкою джерела, коштуватиме приблизно по €1 млрд.

Йдеться про заводи, які протягом наступного десятиліття можуть залишитися без нових моделей. Volkswagen ще має визначити альтернативні варіанти їхнього використання, тому остаточне рішення щодо закриття підприємств не ухвалене.



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Компанія проводить наймасштабнішу реструктуризацію у своїй історії на тлі падіння конкурентоспроможності, надлишкових виробничих потужностей, жорсткої конкуренції з китайськими автовиробниками та американських тарифів. Раніше Volkswagen повідомляв, що загальний план передбачає скорочення близько 100 тис. робочих місць, якщо врахувати вже заплановані скорочення.