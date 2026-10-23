Землю під багатоповерхівками хочуть безоплатно передавати мешканцям: що дозволять робити з ділянкою

Земельні ділянки під багатоквартирними будинками та прибудинкові території пропонують безоплатно передавати у власність співвласникам квартир і нежитлових приміщень. Про це пише «Судово-юридична газета».

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Відповідну законодавчу ініціативу зареєстрували у Верховній Раді. Її мета — врегулювати питання оформлення прав на землю під багатоповерхівками та надати співвласникам більше можливостей для управління прибудинковою територією.

Мешканці зможуть самостійно визначати, як використовувати цю землю, зокрема за спільним рішенням здавати її в оренду. Водночас продавати ділянки або змінювати їхнє цільове призначення не дозволятимуть.

Як можна буде використовувати землю

Після оформлення права власності співвласники зможуть колективно визначати порядок використання земельної ділянки з урахуванням потреб будинку та його мешканців.

Такі рішення не зможе одноосібно ухвалювати окремий мешканець: розпорядження спільною ділянкою має відбуватися за рішенням співвласників у встановленому порядку.

Водночас земля залишатиметься пов’язаною з багатоквартирним будинком. Її не можна буде продати або змінити цільове призначення. Тобто передача ділянки у власність не означатиме можливості використовувати її для будь-яких інших цілей на власний розсуд.

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Що зміниться для мешканців

Оформлення землі на співвласників має посилити їхні можливості захищати прибудинкову територію від використання без їхньої згоди та самостійно вирішувати питання її облаштування й використання.

Водночас конкретні можливості розпорядження ділянкою залежатимуть від остаточно ухвалених норм і встановленого порядку прийняття рішень співвласниками.

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