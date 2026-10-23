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23 жовтня 2026, 10:21

Землю під багатоповерхівками хочуть безоплатно передавати мешканцям: що дозволять робити з ділянкою

Земельні ділянки під багатоквартирними будинками та прибудинкові території пропонують безоплатно передавати у власність співвласникам квартир і нежитлових приміщень. Про це пише «Судово-юридична газета».

Земельні ділянки під багатоквартирними будинками та прибудинкові території пропонують безоплатно передавати у власність співвласникам квартир і нежитлових приміщень.
Землю під багатоповерхівками передадуть мешканцям
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Відповідну законодавчу ініціативу зареєстрували у Верховній Раді. Її мета — врегулювати питання оформлення прав на землю під багатоповерхівками та надати співвласникам більше можливостей для управління прибудинковою територією.

Мешканці зможуть самостійно визначати, як використовувати цю землю, зокрема за спільним рішенням здавати її в оренду. Водночас продавати ділянки або змінювати їхнє цільове призначення не дозволятимуть.

Як можна буде використовувати землю

Після оформлення права власності співвласники зможуть колективно визначати порядок використання земельної ділянки з урахуванням потреб будинку та його мешканців.

Такі рішення не зможе одноосібно ухвалювати окремий мешканець: розпорядження спільною ділянкою має відбуватися за рішенням співвласників у встановленому порядку.

Водночас земля залишатиметься пов’язаною з багатоквартирним будинком. Її не можна буде продати або змінити цільове призначення. Тобто передача ділянки у власність не означатиме можливості використовувати її для будь-яких інших цілей на власний розсуд.

Читайте також: Попит на купівлю падає, а оренда дорожчає: де в Україні найважче знайти квартиру

Що зміниться для мешканців

Оформлення землі на співвласників має посилити їхні можливості захищати прибудинкову територію від використання без їхньої згоди та самостійно вирішувати питання її облаштування й використання.

Водночас конкретні можливості розпорядження ділянкою залежатимуть від остаточно ухвалених норм і встановленого порядку прийняття рішень співвласниками.

Як ми писали: Оренда житла в Європі злетіла на 40% за рік: у яких країнах квартири дорожчають найшвидше

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
JWT
JWT
23 жовтня 2026, 10:25
#
> зокрема за спільним рішенням здавати її в оренду

> не можна буде продати або змінити цільове призначення

Ці два твердження не можуть бути разом, бо щоб здати землю з призначенням для будівництва та обслуговування багатоквартирного будинку цільове призначення таки треба змінити
+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
23 жовтня 2026, 11:16
#
Здати в оренду під ларьок з шаурмою
+
0
Ярослав Дмитренко
Ярослав Дмитренко
23 жовтня 2026, 11:20
#
Це ще проєкт, там можливо буде окреме призначення
+
0
Pasha1233
Pasha1233
23 жовтня 2026, 11:43
#
Вийде як завжди — все те ж саме, тільки платіть жеку ще більше, а він навіть прибирати не буде.
+
0
ololo trololo
ololo trololo
23 жовтня 2026, 11:45
#
Вже купу років ви не зобов’язані користуватися послугами «жеку». Створіть ОСББ і покажете як треба :)
+
+9
TAN72
TAN72
23 жовтня 2026, 11:15
#
Очередной лохотрон
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