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9 жовтня 2026, 14:45

Попит на купівлю падає, а оренда дорожчає: де в Україні найважче знайти квартиру

У вересні 2026 року оренда житла в Україні дорожчала майже по всій країні, хоча попит на неї в більшості регіонів знижувався. Найбільший стрибок цін зафіксували в Миколаївській області — на 104% за місяць. Про це йдеться у вересневому аналітичному звіті маркетплейсу нерухомості DIM.RIA. Водночас Київ залишається найдорожчим містом для орендарів: середня ціна однокімнатної квартири сягнула 33 тис грн на місяць.

У вересні 2026 року оренда житла в Україні дорожчала майже по всій країні, хоча попит на неї в більшості регіонів знижувався.
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Оренда: де житло подорожчало найбільше

У вересні орендні ставки зросли майже по всій Україні. Після Миколаївської області, де ціни збільшилися на 104%, найбільше подорожчання зафіксували в Запорізькій області — на 46%, Херсонській — на 32%, Закарпатській — на 29% та Вінницькій — на 22%.

Найдорожчою для орендарів залишається столиця. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становить 33 тис. грн на місяць. За місяць ціна зросла на 5%, а за рік — на 12%.

До регіонів, де середня місячна оренда однокімнатної квартири перевищила 20 тис. грн, також увійшли:

  • Закарпатська область — 29 тис. грн, зростання за місяць на 29%, за рік — на 38%.

  • Івано-Франківська область — 22,5 тис. грн, +11% за місяць і +34% за рік.

  • Вінницька область — 22 тис. грн, +22% за місяць і +52% за рік.

  • Дніпропетровська область — 22 тис. грн, +10% за місяць і +38% за рік.

  • Львівська область — 20,3 тис. грн, +6% за місяць і +21% за рік.

У Києві найдорожче орендувати однокімнатне житло в Печерському районі — у середньому за 38,3 тис. грн. Найдоступніші пропозиції зосереджені в Деснянському районі, де середня ціна становить 13,3 тис. Грн.

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Оголошень про оренду менше, а охочих зняти житло більше

Попри загальне подорожчання, динаміка пропозиції відрізнялася залежно від регіону. У вересні кількість оголошень про оренду зросла в Києві на 27%, Київській області — на 36%, Одеській — на 23%.

Натомість в Івано-Франківській області пропозиція скоротилася на 33%, Закарпатській — на 26%, Волинській — на 20%.

Попит на оренду переважно знижувався. Найбільше падіння зафіксували в Черкаській області — на 22%, Київській — на 20%, Львівській — на 19% та Полтавській — на 17%. Водночас у Рівненській області попит зріс на 18%, у Волинській та Харківській — на 15% у кожній.

Найбільший дисбаланс між попитом і пропозицією зафіксували в таких регіонах:

  • Тернопільська та Рівненська області — по 18 орендарів на одне оголошення.

  • Львівська область — 15 орендарів на одне оголошення.

  • Вінницька область — 13 орендарів.

  • Чернівецька область — 10 орендарів.

Отже, найбільша конкуренція за орендоване житло спостерігається не обов'язково в регіонах із найвищими цінами. Наприклад, на Рівненщині попит зріс, а кількість охочих орендувати житло суттєво перевищує кількість пропозицій.

Як ми писали, За квартиру податку немає, а за підвал нарахували 512 грн: що робити власнику

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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