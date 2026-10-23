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23 жовтня 2026, 9:39

Реклама криптовалют і блогери під наглядом: які правила для криптобірж пропонують змінити в ЄС

Французька влада закликає Євросоюз розширити повноваження фінансових регуляторів, щоб вони могли автоматизовано виявляти криптовалютні платформи, які працюють без ліцензії та продовжують обслуговувати клієнтів у ЄС. Про це йдеться в офіційній заяві французьких регуляторів.

Французька влада закликає Євросоюз розширити повноваження фінансових регуляторів, щоб вони могли автоматизовано виявляти криптовалютні платформи, які працюють без ліцензії та продовжують обслуговувати клієнтів у ЄС.
Франція пропонує посилити контроль над криптобіржами
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Спільні пропозиції в межах перегляду регламенту про ринки криптоактивів MiCA оприлюднили Міністерство фінансів Франції, Банк Франції, Управління фінансових ринків (AMF) та Управління пруденційного нагляду й врегулювання (ACPR).

Серед них — дозволити збирати інформацію з вебсайтів, посилити контроль за рекламою криптопослуг і розширити нагляд на рівні Євросоюзу.

Як Франція пропонує виявляти нелегальні криптобіржі

Одна з ключових ініціатив — надати національним регуляторам і Європейському управлінню з цінних паперів та ринків (ESMA) право використовувати технології web scraping. Вони дають змогу автоматично збирати й аналізувати інформацію з відкритих вебсайтів, щоб знаходити платформи, які можуть надавати криптопослуги без необхідного дозволу.

Французька влада також пропонує чіткіше визначити, що реклама, спонсорські угоди та просування криптопослуг блогерами й знаменитостями можуть свідчити про активне залучення клієнтів у ЄС. Це має обмежити можливість платформ обходити вимоги MiCA за допомогою механізму reverse solicitation.

Цей виняток дозволяє компанії надавати певні послуги клієнту з ЄС, якщо той самостійно ініціював звернення. Французькі регулятори вважають, що його не слід використовувати як прикриття для активного маркетингу на європейському ринку.

Чому питання ліцензій стало актуальним

Перехідний період для отримання дозволів на роботу за правилами MiCA завершився в ЄС 1 липня 2026 року. Відтоді постачальники криптопослуг, які не мають необхідної авторизації, повинні припинити відповідну діяльність у Євросоюзі.

Однак сам факт набуття чинності вимогами не гарантує, що всі нелегальні платформи справді припинять обслуговувати європейських клієнтів. На початку жовтня Reuters повідомляв, що європейські органи перевіряють, чи продовжує Binance обслуговувати клієнтів у ЄС після втрати дозволу, зокрема з використанням аргументу про reverse solicitation. Це окремий випадок, який демонструє труднощі із застосуванням нових правил, але сам по собі не підтверджує оцінку про частку нелегальних бірж на всьому ринку.

Які ще зміни пропонує Франція

Серед інших ініціатив французької влади:

  • Переглянути строки розгляду заявок на ліцензії. Регулятори пропонують змінити жорсткі часові обмеження, які можуть ускладнювати опрацювання заявок.

  • Посилити роль ESMA. Європейському регулятору пропонують надати більше повноважень щодо нагляду за значними постачальниками криптопослуг і фінансовими групами, які працюють із криптоактивами.

  • Переглянути критерії для прямого нагляду. Чинний регламент MiCA визначає значного постачальника криптопослуг, зокрема, за середньою кількістю щонайменше 15 млн активних користувачів у ЄС за рік. Французька сторона виступає за посилення нагляду за великими гравцями, а питання порогових критеріїв обговорюється також у межах ширших реформ фінансового нагляду ЄС.


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Що це означає для крипторинку

Якщо такі інструменти запровадять, регулятори зможуть активніше виявляти платформи, які надають послуги без ліцензії, та перевіряти, чи не використовують вони рекламу або інші способи залучення клієнтів в обхід правил. Для криптобірж це означатиме посилення контролю за діяльністю в ЄС, а для користувачів — додаткову увагу до того, чи має обрана платформа дозвіл на роботу на європейському ринку.

Як ми писали: Користуєтесь криптоактивами в ЄС? Що змінилося після 1 липня

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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