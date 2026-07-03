Користуєтесь криптоактивами в ЄС? Що змінилося після 1 липня

З 1 липня 2026 року в ЄС завершився перехідний період для криптобірж, гаманців, обмінників та інших надавачів криптопослуг. Тепер повноцінно працювати з клієнтами в ЄС можуть лише сервіси, які отримали дозвіл за MiCA або мають право діяти в межах передбачених винятків. Що це означає для українців у Європі, які тримають крипту, виводять її в євро , переказують між гаманцями або користуються обмінниками? Пояснюємо простими словами.

Біржі, обмінники й гаманці мають бути легальними

Після 1 липня криптобіржа, кастодіальний гаманець, обмінник або оператор криптомата, який обслуговує клієнтів у ЄС, має працювати за ліцензією MiCA. Насамперед це стосується користувачів, які зареєстровані як резиденти ЄС або вказали європейську адресу, документи чи банківський рахунок.

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Для українців у Європі ситуація менш очевидна. Якщо акаунт на біржі чи в гаманці відкривали ще в Україні, але зараз людина живе в ЄС, сервіс може розглядати її як клієнта європейського ринку. На жаль, сервіси, до яких ми звернулися по коментар, не пояснили, як саме визначатимуть таких користувачів. Водночас логіка MiCA передбачає, що важливим є не лише місце відкриття акаунта, а й те, де фактично обслуговується клієнт. Тому українцям у ЄС варто уважніше стежити за повідомленнями бірж або кастодіальних гаманців, запитами на верифікацію та змінами в умовах користування. Конкретні обмеження, якщо вони з’являться, залежатимуть від політики сервісу, його ліцензійного статусу та вимог регуляторів.

Виведення грошей можуть перевіряти уважніше

Правила щодо перевірки криптопереказів у ЄС почали діяти ще з 30 грудня 2024 року. Біржі та обмінники вже мали перевіряти клієнтів, відстежувати ризикові операції й збирати дані про відправника та отримувача переказу.

Але після 1 липня 2026 року ситуація стала жорсткішою для самих сервісів (і відповідно — й користувачів). Якщо криптобіржа або обмінник працює з клієнтами в ЄС, він має працювати за ліцензією MiCA. Це означає, що більше операцій проходитиме через регульовані майданчики, які мають чіткіші обов’язки перед регуляторами.

Тобто якщо користувач виводить крипту з неліцензованої біржі через ліцензований обмінник, сама операція не стає автоматично забороненою. Але сервіс, який працює за MiCA, не ризикуватиме власною ліцензією через сумнівний переказ. Тому він може уважніше перевіряти такі операції, ставити додаткові питання, просити документи про походження коштів або відмовляти в транзакції.

«Безпечної суми» не існує

Часто в контексті криптопереказів згадують поріг у €1000, через що може скластися враження, ніби менші суми проходять непомітно. Насправді це не так. Якщо в операції бере участь ліцензована в ЄС біржа або обмінник, сервіс збирає базові дані про переказ незалежно від суми.

Поріг у €1000 важливий для іншого випадку. Він стосується додаткової перевірки переказів з особистих некастодіальних гаманців, коли сервіс має переконатися, що такий гаманець справді належить клієнту. Водночас менші перекази теж можуть викликати питання. Особливо, якщо вони часто повторюються, йдуть через сумнівні сервіси або схожі на спробу розбити одну велику операцію на кілька дрібних.

Окремо важлива податкова звітність. Ще з 1 січня 2026 року криптосервіси в ЄС збирають дані про операції користувачів-резидентів ЄС (це стосується і українців, якщо вони вже стали податковими резидентами однієї з європейських країн). Після 1 липня це не стало новим правилом, але працювати поза регульованим полем сервісам складніше, а отже більше виведень і продажів крипти проходитиме через майданчики, які мають звітувати. Перші звіти за 2026 рік очікуються у 2027 році.

Ф’ючерси й плече — окрема зона ризику

Після 1 липня важливо дивитися не лише на те, чи має біржа ліцензію MiCA, а й на те, які саме продукти вона може пропонувати користувачам. Ліцензія не означає, що всі функції всередині платформи регулюються однаково.

Базово MiCA стосується криптосервісів на кшталт зберігання активів, спот-обміну, виконання ордерів і роботи з клієнтськими заявками. Але деривативи, ф’ючерси, перпетуальні контракти й торгівля з плечем можуть підпадати вже не під MiCA, а під правила для фінансових інструментів.

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Тому користувач може побачити ситуацію, коли спот-торгівля доступна, а ф’ючерси або плече обмежені чи винесені в іншу юридичну структуру.

Окремо варто розглядати стейкінг, lending та earn-програм. За правилами MiCA користувач має отримувати більше попереджень, пояснень і окремих згод, якщо продукт впливає на доступ до його активів. Це корисна зміна, бо умови таких сервісів мають стати зрозумілішими ще до того, як людина передасть крипту в роботу. Але це не банківська гарантія вкладів. Якщо BTC або ETH падають у ціні, ніхто не компенсує збиток.

За що можуть обмежити рахунок

Перевірка передбачає не лише документи користувача, а й аналіз самої транзакції. Питання можуть виникнути, якщо кошти прийшли з міксера, санкційного сервісу, даркнет-адреси, зламаного протоколу або платформи без зрозумілої перевірки клієнтів.

Додатковими сигналами можуть бути відмова надати документи, дроблення переказів, часті введення й виведення коштів без очевидної логіки або невідповідність між доходами користувача й обсягом операцій. У такій ситуації сервіс може затримати переказ, попросити підтвердження походження коштів або тимчасово обмежити окремі функції.

Що підготувати перед виведенням

Враховуючи всі зміни, перед продажем криптоактивів, виведенням на банківський рахунок або криптопереказом краще заздалегідь зберегти історію операцій. Це можуть бути CSV-файли з біржі, скриншоти купівлі крипти, банківські виписки, підтвердження доходу, історія переказів між власними гаманцями та коротке пояснення, звідки взялися кошти.

Якщо біржа повідомляє про обмеження або закриття доступу, не варто переходити за посиланнями з випадкових листів. Краще зайти на сайт вручну, перевірити офіційне повідомлення, зробити тестовий вивід невеликої суми й лише потім переносити основні активи.

MiCA не забороняє українцям користуватися криптовалютами в ЄС. Але після 1 липня важливішим стає те, через який сервіс проходить операція. Ліцензована платформа має перевіряти перекази, захищати клієнтські активи й працювати прозоріше перед регуляторами. Головне правило просте: сервіс має бути легальним, походження коштів — зрозумілим, а історія операцій — збереженою.