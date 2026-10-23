Tesla готує продаж безпілотних Cybercab до кінця року: що може завадити планам Маска

Tesla має намір почати продаж безпілотних роботаксі Cybercab широкому загалу до кінця 2026 року. Однак плани компанії залежать, зокрема, від вирішення питань щодо відповідності автомобілів американським стандартам безпеки. Про це розпов ідає Reuters.

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Про це 21 жовтня повідомив віцепрезидент Tesla з інженерії транспортних засобів Ларс Мораві під час обговорення фінансових результатів компанії за третій квартал. За його словами, спочатку постачання будуть невеликими, а надалі Tesla планує поступово збільшувати обсяги виробництва й продажів.

Cybercab уже перевозить пасажирів за гроші

На початку вересня Tesla запустила платні поїздки на Cybercab в окремих районах Остіна, штат Техас. Це двомісний електромобіль із дверима типу «крило метелика», який розробили для автономного пересування.

У Cybercab немає керма, педалей акселератора й гальма, а також традиційних дзеркал. Компанія розглядає модель як один із ключових елементів майбутньої мережі роботаксі.

Водночас Tesla поки планує використовувати більшість таких автомобілів у власному сервісі перевезень. Продаж машин стороннім клієнтам має відбуватися поступово, у міру того як компанія накопичуватиме досвід експлуатації, доставки та управління автономним автопарком.

Чому американський регулятор перевіряє Tesla

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відкрило перевірку після початку комерційної експлуатації Cybercab. Регулятор з’ясовує, на підставі яких технічних даних і процедур Tesla підтвердила відповідність автомобіля федеральним стандартам безпеки.

Проблема полягає в тому, що чинні вимоги розроблялися переважно для автомобілів із водієм і передбачають наявність традиційних органів керування. Тому NHTSA перевіряє, чи мала Tesla підстави вважати окремі вимоги незастосовними до повністю автономної моделі.

Компанія має надати регулятору відповіді до 30 жовтня 2026 року. NHTSA наголошує, що поки зміни до стандартів не набули чинності, діють чинні правила безпеки.

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Що це означає для планів компанії

Tesla розраховує масштабувати виробництво Cybercab і поступово розширювати мережу автономних перевезень. За інформацією Reuters, компанія також планує розширити сервіс роботаксі на Даллас у листопаді.

Однак перевірка NHTSA залишається одним із чинників невизначеності. Її результати можуть вплинути на можливість подальшого розгортання сервісу та продажу автомобілів без традиційних органів керування.

Отже, Tesla заявила про намір почати продаж Cybercab до кінця року, але це поки план компанії, а не гарантія того, що автомобілі встигнуть вийти на широкий ринок у заявлений термін.

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