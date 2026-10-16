Tesla показала літаючий електрокар із прискорювачами SpaceX: скільки коштуватиме новий Roadster

Tesla представила нове покоління електричного спорткара Roadster, який у демонстрації зміг піднятися над землею, виконати маневр у повітрі та приземлитися на колеса за допомогою реактивних прискорювачів. Як повідомляє Reuters, розробку створили у співпраці зі SpaceX. Ілон Маск заявив, що виробництво автомобіля має розпочатися у 2028 році.

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Що вміє новий Roadster

Унікальна особливість автомобіля — система холодногазових прискорювачів. Вони створюють тягу за допомогою стисненого газу, без спалювання пального. Під час презентації Roadster не лише ненадовго відірвався від землі, а й виконав повітряний розворот і перестрибнув через інші автомобілі та вантажівку.

Ще одна незвичайна функція — система присмоктування, яка допомагає машині рухатися по вигнутій рампі навіть у перевернутому положенні. Це демонстраційні можливості, а не свідчення того, що автомобіль зможе літати на значні відстані або пересуватися вертикальними стінами в звичайних умовах.

За даними Tesla, Roadster має розганятися від 0 до 60 миль/год (приблизно 97 км/год) менш ніж за секунду. Заявлена максимальна швидкість перевищує 370 км/год, а запас ходу становить понад 480 км. Ці характеристики поки слід розглядати як заявлені виробником показники, а не результати незалежних випробувань.

Скільки коштуватиме Tesla Roadster

Остаточну ціну нового Roadster Tesla поки не оголосила. У 2017 році, коли компанія вперше представила друге покоління спорткара, базову вартість заявляли на рівні $200 000. Проте після майже дев’яти років затримок цю ціну не можна вважати підтвердженою для нової версії.

Після презентації Tesla відкрила резервування декількох конфігурацій:

Performance — депозит $50 000.

Thrust із прискорювачами — депозит $250 000.

Rocket — ексклюзивна одномісна версія з повною системою польоту, доступна лише за запрошенням.

Важливо: $50 000 і $250 000 — це суми депозитів для резервування, а не оголошені ціни автомобілів. Вартість готових версій поки невідома. Reuters також зазначає, що дорожню легальність окремих функцій і можливість їхнього використання на звичайних дорогах ще не з’ясували.

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Чому прем'єру довелося чекати майже дев’ять років

Tesla вперше представила концепцію Roadster другого покоління в листопаді 2017 року й тоді обіцяла почати постачання у 2020-му. Однак строки неодноразово переносилися. Тепер компанія орієнтується на запуск виробництва у 2028 році.

Новинка має стати демонстрацією технологічних можливостей Tesla та SpaceX. Водночас сам Маск раніше визнавав, що Roadster навряд чи матиме значний вплив на фінансові результати автовиробника. Нині Tesla більше зосереджується на автономному водінні, роботаксі та робототехніці.

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