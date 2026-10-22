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22 жовтня 2026, 19:30

Спільний брокерський рахунок родини: хто має платити податки з інвестицій за кордоном

Українці, які інвестують за кордоном через спільний брокерський рахунок, повинні самостійно декларувати доходи та сплачувати податки — кожен окремо, навіть якщо всі кошти надходять на один рахунок. Визначальним є те, на кого брокер нарахував дохід, а не те, хто фактично отримав доступ до грошей. Про це пише «Дебет-Кредит»

Хто має платити податки з інвестицій за кордоном
Кто должен платить налоги с инвестиций за границей
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Хто має платити податки зі спільного рахунку

Таку позицію виклала Державна податкова служба в індивідуальній податковій консультації від 16 вересня 2026 року № 5522/ІПК/99−00−24−03−03.

У консультації розглянули ситуацію, коли батько та донька — податкові резиденти України — планують спільно інвестувати в іноземні цінні папери. Кожен із них має повний доступ до рахунку, може самостійно розпоряджатися всіма коштами, а частки співвласників заздалегідь не визначені.

ДПС пояснила: якщо іноземний брокер нараховує дивіденди або інвестиційний прибуток окремо кожному з членів сім'ї, то кожен має самостійно подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити належні податки. Це правило діє навіть тоді, коли гроші перераховують на спільний рахунок.

Обрати одного члена родини, який задекларує всі доходи та сплатить податки за інших, не можна. Податкові зобов’язання є особистими, а Податковий кодекс не встановлює спеціального механізму розподілу доходів від спільної інвестиційної діяльності.

Які податки потрібно сплачувати

Для іноземних інвестиційних доходів у 2026 році діють такі ставки:

  • Дивіденди від нерезидентів: 9% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

  • Інвестиційний прибуток: 18% ПДФО та 5% військового збору.

Іноземні доходи потрібно відображати в річній декларації. За загальним правилом її подають до 1 травня року, наступного за звітним, а податки сплачують до 1 серпня.

Документами для підтвердження доходів і витрат можуть бути звіти іноземного брокера та інші документи, що стосуються інвестиційних операцій.

Чому зі спільним рахунком можуть виникнути проблеми

Головна складність полягає в тому, що брокерський звіт може відображати операції за рахунком загалом, не розділяючи доходи та витрати між співвласниками. Водночас податкова очікує, що кожна людина задекларує саме свій дохід.

ДПС рекомендує орієнтуватися на суми, нараховані конкретному інвестору, а не лише на банківську виписку про надходження грошей. Тому важливо мати документи, які підтверджують, кому саме брокер нарахував дивіденди або інвестиційний прибуток.

В Україні наразі немає окремих норм Податкового кодексу, які б урегульовували оподаткування спільної інвестиційної діяльності членів сім'ї. Через це визначити індивідуальні доходи за спільним рахунком може бути складно.

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Редакція «Дебету-Кредиту» радить за можливості використовувати окремі брокерські рахунки. Це полегшить облік доходів і витрат та зменшить ризик суперечок із податковою.

Водночас сама консультація ДПС стосується конкретної ситуації та відображає позицію податкового органу щодо описаних обставин. Перед відкриттям спільного рахунку варто заздалегідь з’ясувати, чи може брокер надавати персоналізовані звіти для кожного співвласника.

Як ми писали: Податки та ліміти ФОП зміняться з 1 січня: які суми заклали в бюджет-2027



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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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