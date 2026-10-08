Як купити акції Apple чи Coca-Cola в Україні незважаючи на валютні обмеження

Українці формально отримали можливість інвестувати в акції іноземних компаній, але скористатися цим дозволом просто зараз не вийде. «Мінфін» вирішив розібратися, які цінні папери вже можна купити в Україні, скільки це коштує та коли українські банки зможуть запропонувати своїм клієнтам повноцінний доступ до світового фондового ринку.

Що змінив регулятор

Про дозвіл на придбання акцій Нацбанк оголосив у серпні цього року, прописавши відповідні правила у спеціальній постанові. Відповідно до неї для громадян встановлено загальний ліміт 200 тис. гривень в еквіваленті на місяць для придбання таких акцій в одному банку. Окрім акцій в межах цього ж ліміту можна купувати безготівкову іноземну валюту та банківські метали без фізичної поставки.

Постанова встановлює, що цінні папери іноземних емітентів купуються із поставкою в депозитарній системі України. Тобто фактично акції мають заводитися в Україну та зберігатися саме у нас. Крім цього, такі акції мають бути допущені для обігу в Україні. Іншими словами додати до свого портфеля будь-які цінні папери не вдасться.

Які акції доступні для придбання

Вперше акції іноземних компаній офіційно стали допущеними для торгівлі в Україні у 2019 році. Тоді після дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанія БТС Брокер завела на українські біржі перший пакет акцій Apple. Відповідно, вони почали торгуватися на вітчизняних майданчиках і купувати їх можна було за гривню.

Надалі перелік доступних цінних паперів розширювався. У 2021 р. акції ще 6 компаній завела для торгівлі в Україні компанія з управління активами «Цикада». Тоді мова йшла про Facebook, Tesla, Netflix, Microsoft, Visa та AMD.

Оскільки шлях до реєстрації цінних паперів в Україні було відкрито, брокери потроху збільшували цей список. Наймасштабніше ж розширення таких цінних паперів відбулося наприкінці 2022 р., коли НКЦПФР з власної ініціативи допустила до обігу всі цінні папери, які входять до ключового американського фондового індексу S&P 500, але ще не були зареєстровані в Україні. Завдяки цьому зараз українці отримали право купувати через банки досить значний перелік акцій.

Чи можна ці акції придбати зараз

Акції іноземних компаній, які торгувалися на українських біржах вітчизняні інвестори можуть купувати без обмежень, і таке право в них було навіть до ухвалення відповідної постанови НБУ.

«Важливо розділяти регуляторну ситуацію з інвестиційними фірмами та банками. Для інвестиційних фірм заборони на торгівлю іноземними цінними паперами, які заведені до депозитарної системи України, не було. Таку послугу інвестиційні фірми могли і можуть надавати клієнтам без окремих обмежень адже іноземні цінні папери купуються та продаються в Україні тільки за гривню», — пояснив «Мінфіну» керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер Сергій Гончаренко.

Іншими словами, якщо хтось купив, скажімо, акції Apple у 2020 р., вони зберігаються в українському депозитарії, а тепер інвестор вирішив їх продати — ви можете вільно купити ці папери за посередництва українських брокерів.

Водночас, відразу додає експерт, інша справа, що пропозиція таких паперів у межах української депозитарної системи досить обмежена — тобто охочих купити багато, а продавців майже немає. До того ж, коли хтось виставляє такі папери на продаж — неодмінно з відчутною націнкою.

«В нашому застосунку „Кабінет Інвестора“ постійно є якісь пропозиції з продажу/купівлі іноземних цінних паперів. Попит на такі папери постійний, незважаючи на те, що різниця в ціні до американського ринку може становити 5 -10%. Причина такого великого відхилення до ціни паперу на біржі США полягає в обмеженні руху капіталу за кордон на період військогового стану. Відповідно хеджувати угоди по іноземним ЦП, котрі брокери здійснюють на українському ринку, або проводити ефективний арбітраж — майже неможливо», — розповідає Гончаренко.

Комісія брокера за таку операцію становитиме 0,5% від суми угоди, але не менше 50 грн. Додатково треба сплатити тариф депозитарної установи — 350 грн. за місяць обліку іноземних паперів на рахунку клієнта незалежно від кількості акцій.

У свою чергу в ICU розповідають, що не надають своїм клієнтам можливості купувати акції іноземних компаній. «Не тому, що не хочемо, а тому, що чинні валютні обмеження та обмеження на рух паперів за межі України є ключовою перепоною для торгівлі міжнародними цінними паперами на внутрішньому ринку. У брокерів немає можливості купувати ці папери за межами України, щоб продавати їх на локальному ринку. Але інвестиція — це не тільки купівля, а й продаж, і наразі немає можливості підтримувати котирування в обидві сторони, навіть якщо такі папери зʼявляться. Для підтримки ліквідності має бути можливість реалізовувати ці папери там, де на них є ринок, а виведення паперів наразі також призупинене», — розповіла «Мінфіну» Євгенія Грищенко, заступниця директора інвесткомпанії ICU.

Якщо говорити спрощено, то брокери можуть лише купувати для своїх клієнтів акції, які вже перебувають в Україні, і продавати їх тут. Це робить ринок неліквідним, ціни на папери завищеними і деякі фінансові компанії за цих умов не бачать сенсу працювати в таких умовах.

Що відбувається в банках

Постанова НБУ не зачіпає правила роботи брокерів, для них все залишається так само, як і було, але розширює можливості саме для банків.

За новими правилами клієнт зможе передати банку свою гривню для купівлі іноземних акцій. У свою чергу той купуватиме акції не на українському ринку, як роблять брокери, а безпосередньо за кордоном і заводитиме їх до українського депозитарію.

До повномасштабного вторгнення акції іноземних компаній пропонували в своїх застосунках monobank та Сенс. Перший виступив як партнер і субброкер європейського брокера Exante і придбані акції зберігалися саме на його іноземних рахунках. Відповідно до чинного дозволу НБУ відновити таку торгівлю неможливо.

Натомість у Сенсу був інший підхід. Банк заводив цінні папери в Україну і вони обліковувалися в українській депозитарній системі. Фактично це та ж сама модель, яку зараз повернув регулятор.

Зважаючи на досвід роботи, Сенс може найшвидше з українських банків вийти на масовий ринок торгівлі цінними паперами. Наразі в його мобільному застосунку вже є розділ «Акції», де представлені цінні папери кількох десятків іноземних компаній. Серед них найпопулярніші — Apple, Microsoft, NVIDIA, Coca-Cola. Щоправда, вказані ціни цих паперів не оновлюються і технічної можливості їх купити немає.

Інші банки теж наразі не надають можливості купити акції. Причина в першу чергу в технічних труднощах таких операцій та необхідності їх повноцінної інтеграції з власною ІТ-інфраструктурою.

Крім цього вихід на цей ринок потребує значних капіталовкладень. У банків же можуть бути сумніви, що за нинішніх важких економічних обставин інвестиції в новий напрям взагалі окупляться. Тому запровадження нових послуг переважно перебуває на етапі обговорення. Якщо ж перші банки і почнуть пропонувати іноземні цінні папери, то навряд чи це відбудеться швидше, ніж за кілька місяців.

До того часу більшість вітчизняних інвесторів, які хочуть торгувати на світових фондових ринках, шукатимуть шляхи для поповнення своїх валютних рахунків у іноземних брокерів.