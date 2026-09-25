Єдина тарифна сітка повертається: Стефанчук пояснив, як планують змінити оплату праці

В Україні працюють над новим підходом до оплати праці у державному секторі, який має передбачати єдину тарифну сітку. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у коментарі Новини.LIVE.



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Її завдання — зробити зарплати більш зрозумілими та передбачуваними, а також показати, як дохід працівника може змінюватися разом із професійним розвитком.

За словами Стефанчука, людина ще під час навчання має розуміти, на який рівень оплати може розраховувати після працевлаштування та як зростатиме її зарплата з підвищенням кваліфікації й кар'єрним розвитком.

Окремо планують переглянути не лише базові посадові оклади, а й надбавки та доплати, щоб вони були частиною зрозумілої системи. «Питання справедливості є пріоритетом», — сказав Стефанчук.

Що таке тарифна сітка і навіщо вона потрібна

Тарифна сітка — це система, яка розподіляє посади за тарифними розрядами та встановлює співвідношення між оплатою праці. Для кожного розряду визначається коефіцієнт, а посадовий оклад розраховується від базового показника.

Така модель потрібна, щоб оплата залежала не лише від рішення конкретного керівника, а й від складності роботи, кваліфікації, рівня відповідальності та місця посади в загальній системі. Водночас сама тарифна сітка не означає, що всі працівники отримуватимуть однакову зарплату: на кінцеву суму можуть впливати надбавки, доплати та інші передбачені правилами виплати.

Єдина тарифна сітка вже існувала в Україні

Уряд затвердив Єдину тарифну сітку постановою № 1298 від 30 серпня 2002 року. Документ передбачав систему тарифних розрядів і коефіцієнтів для працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Однак із повноцінним запровадженням системи виникли проблеми. У парламенті в листопаді 2004 року прямо зазначали, що введення затвердженої у 2002 році сітки уряд неодноразово переносив.

У серпні 2005 року Кабмін затвердив нову редакцію сітки та передбачив поетапне введення тарифних коефіцієнтів, починаючи з 1 вересня 2005 року.



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Тобто нинішня ініціатива Стефанчука не означає винайдення тарифної сітки з нуля. Водночас із його заяви випливає, що зараз обговорюється більш системний підхід до оплати праці у державному секторі, де зарплата, надбавки та кар'єрне зростання мають бути пов'язані між собою за зрозумілими правилами.



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