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22 жовтня 2026, 11:57

Керівників благодійних фондів можуть зобов’язати відповідати перед кредиторами: що не так із законопроєктом про сек'юритизацію

Законопроєкт № 15175 про сек’юритизацію та випуск облігацій із покриттям може створити ризики для керівників громадських організацій, благодійних фондів, професійних і творчих спілок. Про це пише Судово-юридична газета.

Законопроєкт № 15175 про сек’юритизацію та випуск облігацій із покриттям може створити ризики для керівників громадських організацій, благодійних фондів, професійних і творчих спілок.
Директора БФ можуть відповідати майном перед кредиторами
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Національна асоціація адвокатів України (НААУ) застерігає, що запропоновані зміни до Цивільного кодексу можуть поширити правила відповідальності посадових осіб за збитки перед кредиторами на значно ширше коло організацій, ніж передбачалося спочатку.

Чому керівники не відповідають за борги організації

Громадські організації та благодійні фонди є окремими юридичними особами. Вони самостійно укладають договори, володіють майном і несуть фінансові зобов’язання. Якщо фонд не розрахувався з постачальником, за загальним правилом борг має погашати сам фонд, а не його директор.

Цей принцип відокремлює майно організації від особистого майна керівника. Інакше люди, які очолюють благодійні фонди чи громадські об'єднання, ризикували б власними коштами через борги організації навіть тоді, коли особисто не порушували закон.

Водночас керівники не звільнені від відповідальності за власні порушення. Якщо їхні дії або бездіяльність завдали організації збитків, законодавство за певних умов дозволяє вимагати їх відшкодування. Однак це не означає, що директор автоматично відповідає особистим майном за кожен борг юридичної особи.

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Що саме викликало зауваження адвокатів

Законопроєкт № 15175 пропонує закріпити в Цивільному кодексі, що особливості відповідальності посадових осіб непідприємницьких товариств за збитки та шкоду, завдані організації та/або її кредиторам, визначатимуться законом.

На думку НААУ, формулювання є надто широким. Воно не обмежує нові положення спеціалізованими платформами фінансування, для яких готували зміни, а потенційно поширює їх на всі непідприємницькі товариства.

Адвокати також вказують на ризик дублювання чинних норм: законодавство вже передбачає обов’язки керівників перед організаціями та відповідальність за завдані їм збитки. Водночас запропоновані зміни недостатньо чітко визначають, за яких саме порушень кредитори зможуть вимагати відшкодування безпосередньо від посадових осіб.

Тому НААУ пропонує чітко обмежити сферу застосування нових правил, щоб вони не створювали додаткової правової невизначеності для громадських і благодійних організацій, які не займаються сек’юритизацією.

Як ми писали: Рада підтримала спрощення адміністрування ПДВ: чого очікувати бізнесу

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
22 жовтня 2026, 14:21
#
Ярославе, у благодійних фондів за визначенням немає кредиторів
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