«Максимум місяць»: нардеп оцінив ефект перегляду бронювання

Перегляд системи бронювання може дати Україні лише місяць додаткового мобілізаційного ресурсу, вважає народний депутат Олександр Федієнко. Він закликав уряд з’ясувати, скільки військовозобов'язаних переховуються від обліку, і наголосив, що без точних даних про цю категорію громадян оцінити реальні масштаби проблеми складно.

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За словами парламентаря, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив перевірити, скільки в Україні військовослужбовців, які самовільно залишили частини (СЗЧ), а також громадян, які переховуються та не перебувають на військовому обліку.

Федієнко вважає, що для цього достатньо зіставити дані реєстрів військовослужбовців і Державної податкової служби України.

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Депутат наголосив, що необхідність поповнювати Сили оборони не заперечують ані він, ані його колеги. Водночас, за його словами, народні депутати хочуть розуміти, чи має Кабінет Міністрів точні дані про кількість військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку.

Федієнко також звернув увагу на обговорення бронювання окремих категорій працівників, зокрема сомельє, барменів і прибиральників. На його думку, це лише невелика частина проблеми, адже після оформлення бронювання такі люди стають видимими для системи обліку.

«Кабмін може виграти максимум місяць мобілізаційного ресурсу з тих, хто має бронь. Це десятки тисяч. А тих, хто переховується, — це мільйони», — заявив депутат.

Він закликав владу зосередитися на встановленні реальної кількості військовозобов'язаних, які уникають військового обліку, та врахувати це під час планування мобілізації.

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