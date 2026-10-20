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20 жовтня 2026, 15:23

Польські виробники Cersanit і Barlinek зупинили заводи в Україні після російських атак: 1800 робочих місць під загрозою

Як повідомили Euronews, польські компанії Cersanit і Barlinek повністю зупиняють виробництво на своїх українських підприємствах після російських атак і значних руйнувань. Йдеться про завод сантехніки та керамічної плитки у Звягелі Житомирської області й підприємство з виробництва дерев'яних підлог у Вінниці.

Як повідомили Euronews, польські компанії Cersanit і Barlinek повністю зупиняють виробництво на своїх українських підприємствах після російських атак і значних руйнувань.
Польські виробники зупиняють виробництво
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Обидві компанії належать польському мільярдеру Міхалу Соловову. Загалом на цих виробництвах працювали близько 1800 людей, а терміни відновлення роботи та подальша доля працівників поки невідомі.

Cersanit не може відновити виробництво через масштабні руйнування

Завод Cersanit у Звягелі зазнав двох атак російських безпілотників — у ніч із 11 на 12 вересня та з 15 на 16 жовтня. Унаслідок ударів були серйозно пошкоджені будівля підприємства та ключові елементи виробничої лінії.

У компанії заявили, що за нинішніх умов не можуть гарантувати працівникам належний рівень безпеки. Часті повітряні тривоги, евакуації по кілька разів на день, перебої з електропостачанням і перепади напруги унеможливлюють стабільну роботу.

Водночас головною проблемою стали масштаби руйнувань: підприємство не може відновити виробництво за нинішніх умов.

На заводі та в пов'язаних із ним підрозділах Cersanit у регіоні працюють близько 1000 людей. Під час атак усіх працівників, які перебували на території підприємства, евакуювали. За даними компанії, загиблих і поранених не було.

Barlinek також зупинив завод у Вінниці

Виробництво дерев'яних підлог Barlinek у Вінниці також припиняє роботу. Підприємство раніше постраждало від російської атаки в липні 2025 року, внаслідок якої були пошкоджені виробничі приміщення та інфраструктура.

На заводі працювали понад 800 людей. Компанія пояснює зупинку неможливістю забезпечити стабільні й безпечні умови роботи через російські атаки, повітряні тривоги, евакуації та проблеми з електропостачанням.

Читайте також: У Польщі затримали вісьмох українців у справі про відмивання понад 337 млн злотих

Що буде з працівниками

Наразі жодна з компаній не повідомила, коли виробництво може відновитися та які рішення ухвалять щодо персоналу. Інформації про масові звільнення також немає, тому говорити про втрату роботи всіма працівниками передчасно.

Водночас зупинка двох великих підприємств створює ризики для зайнятості в Житомирській і Вінницькій областях. Для місцевих громад це також означає можливе скорочення податкових надходжень і ділової активності.

Як ми писали: На тлі обстрілів і руйнувань оренда складів в Україні подорожчала втричі: скільки тепер коштує квадратний метр

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
20 жовтня 2026, 16:56
#
Доля працівників відома — зсу їх повиловлюють ((
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
20 жовтня 2026, 17:26
#
Без польского унитаза украинская национальная идея может потерпеть крах!
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