У Польщі затримали вісьмох українців у справі про відмивання понад 337 млн злотих

У Польщі затримали вісьмох громадян України, яких підозрюють в участі в міжнародному злочинному угрупованні, що відмивало гроші, отримані від інвестиційного шахрайства та афер із криптовалютами. За повідомленням польських правоохоронців, загалом у справі затримали дев’ятьох людей — вісьмох українців і громадянку Білорусі.

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За даними правоохоронців, через фінансові операції угруповання пройшло понад 337 млн злотих (близько 3,9 млрд грн). Слідство вважає, що групою керував 34-річний громадянин України. Він координував приймання готівки та подальше переміщення коштів як у Польщі, так і за кордоном. Для приховування походження грошей учасники використовували обмінники валют і фіктивні операції з купівлі золота.

Підозрюваних затримали у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку й золото загальною вартістю понад 1 млн злотих, а також телефони, комп’ютери та інші носії інформації. Суд відправив сімох затриманих під варту на два або три місяці, ще двом призначили заставу, поліцейський нагляд і заборону виїжджати з країни. За інкриміновані злочини їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Як працюють подібні інвестиційні афери

У повідомленні польських служб не назвали конкретних інвестиційних платформ, через які отримували гроші учасники саме цієї групи. Водночас у Польщі раніше викривали інші схеми з фальшивими інвестиційними сайтами.

Наприклад, у червні 2026 року польські правоохоронці повідомляли про розслідування діяльності шахрайських платформ, які імітували торгівлю на валютному ринку Forex. За даними слідства, збитків зазнали щонайменше 2 тис. людей, а сума втрат сягнула 80 млн злотих. Для залучення клієнтів використовували телефонні кол-центри, а потерпілих переконували вкладати дедалі більше грошей. Ця справа є окремим розслідуванням і її не слід ототожнювати з новими затриманнями.

У таких схемах шахрайські сайти можуть показувати вигадане зростання прибутку, створюючи враження успішних інвестицій. Проте коли людина намагається вивести гроші, виникають додаткові вимоги щодо оплати комісій або доступ до коштів зникає. Польські правоохоронці також попереджають про використання криптовалютних операцій для приховування незаконного походження грошей.

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