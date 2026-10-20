На тлі обстрілів і руйнувань оренда складів в Україні подорожчала втричі: скільки тепер коштує квадратний метр

В Україні з літа 2026 року оренда складських приміщень для логістичних компаній подекуди подорожчала втричі. Найбільше зросли ставки в Київській області, але Захід України також зіткнувся зі значним підвищенням цін. Це збільшує витрати логістичного бізнесу, тоді як вартість самих перевезень суттєво не змінилася. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

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Скільки коштує оренда складів

За словами експертки, ще кілька років тому оренда складських приміщень коштувала близько $3 за квадратний метр. Згодом ціни зросли до $4−5, а зараз окремі пропозиції в Київській області сягають $12 за квадратний метр.

Однією з причин подорожчання стали російські удари по складській інфраструктурі регіону. Через це кількість доступних якісних приміщень скоротилася, що посилило позиції орендодавців.

Компанії намагаються адаптуватися до нових умов і переносять склади з Київської області на захід України. Проте там також зростає попит на складські площі.

Якщо в серпні оренда приміщень категорій B-C подекуди коштувала $5 за квадратний метр, то зараз ставки піднялися до $7 і вище.

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Чому дорожчає логістика

За оцінкою Meest China, головним чинником збільшення собівартості логістики стало саме подорожчання оренди, а не транспортування.

Вартість перевезень із літа суттєво не змінилася. Вона залежить передусім від цін на пальне та валютного курсу, які протягом цього періоду не зазнали значних коливань.

Додаткове навантаження на компанії створює осінній сезон. Традиційно в цей період кількість замовлень збільшується приблизно на 7−10% порівняно з літом. У 2026 році ця тенденція збереглася.

За таких умов логістичним операторам доводиться обробляти більші обсяги відправлень, одночасно контролюючи операційні витрати та зберігаючи якість послуг.

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