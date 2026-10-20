Іпотека в Німеччині подорожчала до максимуму з 2009 року: ставки наблизилися до 4,5%

Ставки за іпотечними кредитами в Німеччині зросли до найвищого рівня з часів фінансової кризи 2009 року. Про це повідомила німецька іпотечна компанія Interhyp, дані якої наводить Euronews.

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Середня ставка за кредитами з фіксацією на 10 років наблизилася до 4,5% проти 3,9% у травні. Причиною стало посилення інфляційних побоювань через війну з Іраном, яка впливає на вартість енергоносіїв і фінансових ресурсів.

Попередній максимум — трохи понад 4,4% — фіксували наприкінці 2023 року. Тепер вартість кредитування знову перевищила цей рівень.

Як змінилися ставки та платежі

Динаміка середніх ставок за іпотекою в Німеччині:

початок 2022 року — 1,48%;

кінець 2023 року — 4,15%;

початок 2025 року — 3,57%;

II квартал 2026 року — 3,91%;

жовтень 2026 року — близько 4,5% за кредитами на 10 років.

За оцінкою Interhyp, останнє подорожчання кредитів збільшує типовий щомісячний платіж майже на €200. Через це частина потенційних покупців відкладає придбання житла.

До чого тут війна з Іраном

Загострення конфлікту посилило побоювання щодо інфляції, зокрема через енергетичні ціни. Щоб стримати зростання цін, Європейський центральний банк двічі підвищував ключову депозитну ставку у 2026 році — до 2,5%.

Водночас німецька іпотека залежить не лише від рішень ЄЦБ. На її вартість впливають також дохідність довгострокових державних облігацій і ринкова вартість фінансування банків.

За опитуванням Interhyp, оприлюдненим 15 жовтня, більшість опитаних банків очікують, що протягом наступних двох місяців ставки залишатимуться відносно стабільними. Водночас 60% прогнозують їх зниження протягом 6−12 місяців, а 40% очікують подальшого зростання.

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Що відбувається з цінами на житло

Попри подорожчання кредитів, нерухомість у Німеччині не дешевшає настільки, щоб компенсувати зростання вартості фінансування.

За даними Федерального статистичного відомства Destatis, у II кварталі 2026 року житло подорожчало на 0,6% за рік. Ціни вже більш ніж на 5% вищі за мінімум 2024 року, але все ще на 8,2% нижчі за пік 2022 року.

Водночас обсяг нових іпотечних кредитів за січень-липень скоротився більш ніж на 1,5%.

На ринку зберігається дефіцит житла, а будівництво залишається слабким. Через це значного відновлення попиту найближчим часом не очікують.

Наступне рішення щодо процентних ставок ЄЦБ має оголосити 29 жовтня 2026 року.

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