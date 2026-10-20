Ставки за іпотечними кредитами в Німеччині зросли до найвищого рівня з часів фінансової кризи 2009 року. Про це повідомила німецька іпотечна компанія Interhyp, дані якої наводить Euronews.
Іпотека в Німеччині подорожчала до максимуму з 2009 року: ставки наблизилися до 4,5%
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Середня ставка за кредитами з фіксацією на 10 років наблизилася до 4,5% проти 3,9% у травні. Причиною стало посилення інфляційних побоювань через війну з Іраном, яка впливає на вартість енергоносіїв і фінансових ресурсів.
Попередній максимум — трохи понад 4,4% — фіксували наприкінці 2023 року. Тепер вартість кредитування знову перевищила цей рівень.
Як змінилися ставки та платежі
Динаміка середніх ставок за іпотекою в Німеччині:
-
початок 2022 року — 1,48%;
-
кінець 2023 року — 4,15%;
-
початок 2025 року — 3,57%;
-
II квартал 2026 року — 3,91%;
-
жовтень 2026 року — близько 4,5% за кредитами на 10 років.
За оцінкою Interhyp, останнє подорожчання кредитів збільшує типовий щомісячний платіж майже на €200. Через це частина потенційних покупців відкладає придбання житла.
До чого тут війна з Іраном
Загострення конфлікту посилило побоювання щодо інфляції, зокрема через енергетичні ціни. Щоб стримати зростання цін, Європейський центральний банк двічі підвищував ключову депозитну ставку у 2026 році — до 2,5%.
Водночас німецька іпотека залежить не лише від рішень ЄЦБ. На її вартість впливають також дохідність довгострокових державних облігацій і ринкова вартість фінансування банків.
За опитуванням Interhyp, оприлюдненим 15 жовтня, більшість опитаних банків очікують, що протягом наступних двох місяців ставки залишатимуться відносно стабільними. Водночас 60% прогнозують їх зниження протягом 6−12 місяців, а 40% очікують подальшого зростання.
Читайте також: Українці стали рідше брати іпотеку: банки скоротили видачу кредитів на 16%
Що відбувається з цінами на житло
Попри подорожчання кредитів, нерухомість у Німеччині не дешевшає настільки, щоб компенсувати зростання вартості фінансування.
За даними Федерального статистичного відомства Destatis, у II кварталі 2026 року житло подорожчало на 0,6% за рік. Ціни вже більш ніж на 5% вищі за мінімум 2024 року, але все ще на 8,2% нижчі за пік 2022 року.
Водночас обсяг нових іпотечних кредитів за січень-липень скоротився більш ніж на 1,5%.
На ринку зберігається дефіцит житла, а будівництво залишається слабким. Через це значного відновлення попиту найближчим часом не очікують.
Наступне рішення щодо процентних ставок ЄЦБ має оголосити 29 жовтня 2026 року.
Як ми писали: Берлін може забрати у великих компаній 220 тисяч квартир: як реагують власники нерухомості
Коментарі