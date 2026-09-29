Берлін може забрати у великих компаній 220 тисяч квартир: як реагують власники нерухомості

Як по відомляє Bloomberg, у Берліні після перемоги лівої партії Die Linke на виборах до міського парламенту загострилася дискусія про передачу великих житлових портфелів у державну власність. Партія наполягає на реалізації результатів референдуму 2021 року та пропонує передати місту близько 220−240 тис. квартир, що належать великим приватним компаніям. Юридично йдеться про відчуження з компенсацією.

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Реалізація плану поки не гарантована. Die Linke має домовлятися з потенційними партнерами по коаліції, а сама схема може зіткнутися з тривалими судовими спорами. Федеральний канцлер Фрідріх Мерц уже заявив про намір перешкодити планам експропріації великих житлових компаній.

Найбільший ризик стосується Vonovia та її дочірньої Deutsche Wohnen. За даними Tagesschau, разом вони володіють близько 138 тис. квартир у Берліні. Серед інших великих власників — шведська Heimstaden, французька Covivio та Grand City Properties. Їхні портфелі також налічують тисячі квартир у столиці.



Попри невизначеність, інвестори зважують ризики



Компанії вже відреагували на політичні плани. Vonovia розраховує, що федеральна влада не дозволить ухвалити норми про експропріацію, які компанія вважає неконституційними, але заявляє про готовність працювати з майбутнім урядом Берліна. Heimstaden повідомила, що уважно стежить за ситуацією та зберігає впевненість у захисті приватної власності в Німеччині.

Водночас невизначеність уже тисне на акції сектора: інвестори оцінюють ризики незалежно від того, чи буде план фактично реалізований.



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Проти експропріації виступає і федеральний уряд: на його думку, вона може відлякати інвесторів та підвищити вартість фінансування для нерухомості. Водночас прихильники плану вважають передачу квартир державі способом збільшити доступний житловий фонд на тлі високої вартості оренди в Берліні.



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