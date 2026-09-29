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29 вересня 2026, 9:55

Берлін може забрати у великих компаній 220 тисяч квартир: як реагують власники нерухомості

Як повідомляє Bloomberg, у Берліні після перемоги лівої партії Die Linke на виборах до міського парламенту загострилася дискусія про передачу великих житлових портфелів у державну власність. Партія наполягає на реалізації результатів референдуму 2021 року та пропонує передати місту близько 220−240 тис. квартир, що належать великим приватним компаніям. Юридично йдеться про відчуження з компенсацією.

Як повідомляє Bloomberg, у Берліні після перемоги лівої партії Die Linke на виборах до міського парламенту загострилася дискусія про передачу великих житлових портфелів у державну власність.

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Реалізація плану поки не гарантована. Die Linke має домовлятися з потенційними партнерами по коаліції, а сама схема може зіткнутися з тривалими судовими спорами. Федеральний канцлер Фрідріх Мерц уже заявив про намір перешкодити планам експропріації великих житлових компаній.

Найбільший ризик стосується Vonovia та її дочірньої Deutsche Wohnen. За даними Tagesschau, разом вони володіють близько 138 тис. квартир у Берліні. Серед інших великих власників — шведська Heimstaden, французька Covivio та Grand City Properties. Їхні портфелі також налічують тисячі квартир у столиці.


Попри невизначеність, інвестори зважують ризики


Компанії вже відреагували на політичні плани. Vonovia розраховує, що федеральна влада не дозволить ухвалити норми про експропріацію, які компанія вважає неконституційними, але заявляє про готовність працювати з майбутнім урядом Берліна. Heimstaden повідомила, що уважно стежить за ситуацією та зберігає впевненість у захисті приватної власності в Німеччині.

Водночас невизначеність уже тисне на акції сектора: інвестори оцінюють ризики незалежно від того, чи буде план фактично реалізований.


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Проти експропріації виступає і федеральний уряд: на його думку, вона може відлякати інвесторів та підвищити вартість фінансування для нерухомості. Водночас прихильники плану вважають передачу квартир державі способом збільшити доступний житловий фонд на тлі високої вартості оренди в Берліні.


Як ми повідомляли, ЄС може заборонити придбання квартири під здачу: що буде з грошима українців

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+67
Exba
Exba
29 вересня 2026, 10:10
#
«Отнять и поделить». Было такое уже в истории, так себе идея. Что-то колбасит немцев между крайностями
+
+52
Abramon
Abramon
29 вересня 2026, 10:13
#
Світ летить в прірву.))
Тупими і неляканими війною ідітомами легше керувати.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
29 вересня 2026, 10:31
#
Давайте вже астероїд чи хоча б ядерку!))
+
0
neverice
neverice
29 вересня 2026, 11:20
#
Ліваки постійно намагаються привласнити те, що належить іншим, не створюючи власного. Праві намагаються просто прибрати всіх інших. Що ті, що інші «шукають винних» задля популізму. Люди дуже люблять, коли винен хтось інший.
А рішення ж відносно просте. Якщо мало житла — будуйте. Заходьте з інвестиціями в проекти, ще й прибуток бюджет отримає. А ціни автоматично знизяться з ростом пропозиції. Вони ж не просто так ростуть, вони ростуть бо попит перевищує пропозицію.
+
0
gorobezus
gorobezus
29 вересня 2026, 11:30
#
Строить некому, все хотят программистами быть, в крайнем случае баристой, а каменщиком вкалывать, или бетонщиком по колено в бетоне — дураков нет
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