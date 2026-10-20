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20 жовтня 2026, 13:43

Не лише Subaru: які популярні автомобілі зникають у Європі через екологічні норми та вимоги безпеки

Японська Subaru до кінця 2027 року планує припинити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на європейському ринку. З 2028 року в модельному ряду бренду в Європі залишаться три електромобілі: Solterra, Uncharted та E-Outback. Про це пише AutoScout 24.

Японська Subaru до кінця 2027 року планує припинити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння на європейському ринку.
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Причиною такого рішення стали жорсткіші вимоги Євросоюзу до викидів CO₂ та систем безпеки, дотримання яких стає дедалі складнішим і дорожчим для виробника з невеликими обсягами продажів.

Як стверджують джерела з Subaru Deutschland, першим європейський ринок залишить Outback. Згодом до нього приєднаються Forester, Crosstrek та Impreza. Таким чином, Subaru поступово відмовиться від бензинових опозитних двигунів Boxer, які десятиліттями були однією з головних особливостей марки.

Замість бензинових автомобілів Subaru планує зосередитися на трьох електричних моделях — Solterra, Uncharted та E-Outback.

Чому Subaru відмовляється від бензинових моделей

Одна з головних причин — європейські вимоги до середніх викидів CO₂ автомобілів виробника. Вони застосовуються до всього автопарку нових машин, які продає компанія, а не лише до кожної моделі окремо.

Через відносно невеликі обсяги продажів Subaru складніше компенсувати високі викиди бензинових автомобілів великою кількістю електромобілів. Додатковим ускладненням стало припинення участі компанії в пулі виробників, який раніше допомагав їй виконувати вимоги щодо викидів.

У результаті подальші продажі бензинових моделей можуть створювати для Subaru значні фінансові ризики. Перехід на електромобілі дає змогу скоротити середній рівень викидів і зменшити залежність від механізмів компенсації.

Чи справді автомобілі Subaru не відповідають нормам безпеки

Звісно ні, але Європейський Союз поступово посилює вимоги до оснащення нових автомобілів системами активної безпеки. Ідеться не лише про захист водія та пасажирів під час аварії, а й про технології, які мають допомагати запобігати ДТП.

Зокрема, з 7 липня 2026 року для нових автомобілів і фургонів у ЄС стали обов'язковими додаткові вимоги, серед яких удосконалена система попередження про відволікання водія, поліпшення прямої видимості та нові вимоги до безпеки скла й перевірки зношених шин. Частина інших систем, зокрема автоматичне екстрене гальмування та допомога утримання смуги руху, вже була обов'язковою раніше. Встановлення додаткових пристроїв несе з собою додаткові витрати.

Читайте також: Китай виробляє дешевше й швидше: чи встигне Європа врятувати свій автопром

Які автомобілі інших виробників також залишають Європу

Subaru — не єдиний приклад того, як європейські правила впливають на модельні ряди автовиробників.

Зокрема, Jeep припинив приймати замовлення на позашляховик Wrangler для європейського ринку. Представник марки пояснював це, серед іншого, новими вимогами до безпеки, які потребують додаткових технічних рішень, складних для впровадження в цій моделі. Важливим чинником є й високий рівень викидів CO₂.

Інший приклад — Mazda MX-5 із дволітровим двигуном. У серпні 2026 року видання evo повідомило про припинення продажів цієї версії у Великій Британії через посилення екологічних вимог. При цьому сама модель MX-5 не зникає: покупцям залишається доступна версія з двигуном об'ємом 1,5 літра.

Ці випадки демонструють, що нові вимоги ЄС не обов'язково призводять до повного виходу виробника з ринку. Компанії можуть відмовлятися від окремих двигунів або моделей, якщо їхня модернізація не виправдовує витрат.

Як ми писали: BYD планує 40 тисяч працівників у Європі: де китайський гігант може відкрити нові заводи

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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