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12 жовтня 2026, 19:01

BYD планує 40 тисяч працівників у Європі: де китайський гігант може відкрити нові заводи

Як повідомляє Investing.com, китайський автовиробник BYD планує до 2030 року збільшити кількість працівників у Європі до понад 40 тисяч, розширюючи виробництво та переходячи від експорту готових автомобілів до локального випуску. Серед можливих місць для нових заводів розглядають Францію та Іспанію.

Як повідомляє Investing.com, китайський автовиробник BYD планує до 2030 року збільшити кількість працівників у Європі до понад 40 тисяч, розширюючи виробництво та переходячи від експорту готових автомобілів до локального випуску.
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BYD розширює виробництво в Європі

Найближчим часом штат компанії в регіоні має перевищити 10 тисяч осіб. Про це повідомила виконавча віцепрезидентка BYD Стелла Лі в інтерв'ю Bloomberg TV.

Компанія готується запустити виробництво автомобілів на своєму першому європейському заводі в угорському Сегеді. Початок випуску запланований на IV квартал 2026 року. Водночас BYD вивчає можливості відкриття ще двох підприємств у Європі.

Франція вже входить до короткого списку потенційних майданчиків. Стелла Лі пояснила, що компанія уважно оцінює можливість будівництва заводу в країні, зокрема через конкурентну вартість електроенергії. Іспанія також залишається серед варіантів для розширення виробництва.

За словами керівниці BYD, компанія планує активно залучати фахівців із традиційної автомобільної промисловості та суміжних галузей. Це може стати можливістю для працевлаштування людей, які втратили роботу через скорочення в європейському автопромі.

Чому китайським автовиробникам вигідно виробляти автомобілі в ЄС

Перенесення виробництва до Європи допомагає BYD одразу з кількох причин.

По-перше, це можливість зменшити вплив торговельних обмежень. ЄС застосовує додаткові мита до електромобілів китайського виробництва, а також посилює контроль за імпортом автомобілів із Китаю. Випуск машин безпосередньо в Євросоюзі дає змогу уникати мит, які стосуються ввезення готових автомобілів з-за меж блоку.

По-друге, виробництво в Європі допомагає компанії наблизитися до покупців, скоротити логістичне плече та створювати робочі місця на місцевому ринку. Це також може полегшити адаптацію моделей і сервісу до потреб європейських клієнтів.

По-третє, Євросоюз розглядає можливість посилення вимог до місцевого виробництва та використання європейських компонентів. Для китайських компаній власні заводи або партнерства з місцевими виробниками стають способом заздалегідь підготуватися до таких змін. Водночас саме відкриття заводу не гарантує автоматичного виконання всіх можливих вимог до локального вмісту компонентів.

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BYD може стати прикладом для інших китайських брендів

Інші китайські автовиробники також розширюють виробництво в Європі. Chery планує випускати автомобілі на колишньому заводі Nissan у Барселоні в партнерстві з іспанською компанією EBRO. Geely домовилася про виробництво електричних позашляховиків на підприємстві Ford в Іспанії. SAIC розглядає можливість створення заводу в іспанській Галісії, а Leapmotor розвиває виробництво в Європі у співпраці зі Stellantis. Про ці плани раніше повідомляло Reuters.

Отже, приклад BYD може прискорити перехід інших китайських брендів до локального виробництва. Причина не лише в бажанні продавати більше автомобілів, а й у прагненні закріпитися на європейському ринку та зменшити залежність від торговельної політики Брюсселя.

Додатковим стимулом стала домовленість ЄС і Китаю щодо торгівлі гібридами та підзаряджуваними гібридами. За словами єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича, вона може скоротити китайський експорт таких автомобілів до ЄС більш ніж удвічі протягом чотирьох років. Конкретні механізми реалізації домовленості ще потребують уточнення. Для китайських виробників це посилює стимули розглядати локальне виробництво як альтернативу експорту готових автомобілів.

Як ми писали, До 60 нових моделей і 20 китайських брендів: що покажуть на Паризькому автосалоні

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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