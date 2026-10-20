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20 жовтня 2026, 10:40

ЄС шукає додаткові €70 млрд для України: звідки візьмуть гроші та чому допомога під загрозою

За даними Euronews. Європейський Союз погодився з розрахунками України щодо додаткових потреб у фінансуванні на 2027 рік і доручив Єврокомісії знайти джерела коштів. Йдеться про €70 млрд понад уже заплановану допомогу.

За даними Euronews.
ЄС шукає додаткові €70 млрд для України
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Додаткові кошти потрібні для фінансування оборони, закупівлі озброєння та підтримки стійкості країни. За оцінкою української сторони, у 2027 році дефіцит охоплюватиме як бюджетні потреби, так і витрати на армію.

Раніше ЄС погодив кредит на €90 млрд для підтримки України у 2026−2027 роках. Проте початковий план спирався на припущення, що війна може завершитися у 2026 році. Оскільки Росія продовжує наступ і посилює удари по українській інфраструктурі, передбаченого фінансування виявилося недостатньо.

Звідки ЄС візьме гроші

Основним варіантом наразі вважають нові запозичення на фінансових ринках. Єврокомісія може збільшити чинний механізм кредитування, у межах якого ЄС уже залучає кошти для України, або випустити додаткові спільні облігації.

Втім, запозичувати стало дорожче. Прибутковість десятирічних облігацій ЄС зросла з 2,8% у січні до 3,44% у вересні 2026 року. Це означає, що залучення нових коштів може збільшити витрати на обслуговування боргу.

Інший варіант — залучити більше грошей від партнерів, зокрема Великої Британії, Норвегії, Канади та Японії. Євросоюз розраховує, що не нестиме всі витрати самостійно. Однак внески інших країн поки не гарантують покриття всього дефіциту.

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Політичні ризики можуть ускладнити фінансування

Нові запозичення потребуватимуть політичної підтримки країн ЄС. Тим часом уряди сперечаються щодо наступного довгострокового бюджету блоку, а в окремих країнах посилюється опір подальшій допомозі Україні.

Додатковий ризик — наближення президентських виборів у Франції. Марін Ле Пен, яка має сильні позиції в політичній боротьбі, виступає за припинення допомоги Україні. Це може ускладнити погодження нових фінансових рішень.

Ще один варіант — використання заморожених російських активів, але він залишається суперечливим через юридичні та політичні перешкоди.

Отже, ЄС визнав масштаб додаткових потреб України, але остаточного рішення щодо джерел фінансування €70 млрд ще немає. Найбільш реалістичним сценарієм виглядає поєднання нових запозичень із внесками міжнародних партнерів. Наскільки швидко вдасться залучити кошти, залежатиме від вартості кредитування та готовності європейських урядів домовитися.

Як ми писали: Українцям у ЄС готують варіанти проживання після 2028 року: хто зможе залишитися


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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