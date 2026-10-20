ЄС шукає додаткові €70 млрд для України: звідки візьмуть гроші та чому допомога під загрозою

За даними Euronews. Європейський Союз погодився з розрахунками України щодо додаткових потреб у фінансуванні на 2027 рік і доручив Єврокомісії знайти джерела коштів. Йдеться про €70 млрд понад уже заплановану допомогу.

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Додаткові кошти потрібні для фінансування оборони, закупівлі озброєння та підтримки стійкості країни. За оцінкою української сторони, у 2027 році дефіцит охоплюватиме як бюджетні потреби, так і витрати на армію.

Раніше ЄС погодив кредит на €90 млрд для підтримки України у 2026−2027 роках. Проте початковий план спирався на припущення, що війна може завершитися у 2026 році. Оскільки Росія продовжує наступ і посилює удари по українській інфраструктурі, передбаченого фінансування виявилося недостатньо.

Звідки ЄС візьме гроші

Основним варіантом наразі вважають нові запозичення на фінансових ринках. Єврокомісія може збільшити чинний механізм кредитування, у межах якого ЄС уже залучає кошти для України, або випустити додаткові спільні облігації.

Втім, запозичувати стало дорожче. Прибутковість десятирічних облігацій ЄС зросла з 2,8% у січні до 3,44% у вересні 2026 року. Це означає, що залучення нових коштів може збільшити витрати на обслуговування боргу.

Інший варіант — залучити більше грошей від партнерів, зокрема Великої Британії, Норвегії, Канади та Японії. Євросоюз розраховує, що не нестиме всі витрати самостійно. Однак внески інших країн поки не гарантують покриття всього дефіциту.

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Політичні ризики можуть ускладнити фінансування

Нові запозичення потребуватимуть політичної підтримки країн ЄС. Тим часом уряди сперечаються щодо наступного довгострокового бюджету блоку, а в окремих країнах посилюється опір подальшій допомозі Україні.

Додатковий ризик — наближення президентських виборів у Франції. Марін Ле Пен, яка має сильні позиції в політичній боротьбі, виступає за припинення допомоги Україні. Це може ускладнити погодження нових фінансових рішень.

Ще один варіант — використання заморожених російських активів, але він залишається суперечливим через юридичні та політичні перешкоди.

Отже, ЄС визнав масштаб додаткових потреб України, але остаточного рішення щодо джерел фінансування €70 млрд ще немає. Найбільш реалістичним сценарієм виглядає поєднання нових запозичень із внесками міжнародних партнерів. Наскільки швидко вдасться залучити кошти, залежатиме від вартості кредитування та готовності європейських урядів домовитися.

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