Тимчасовий захист у ЄС: названо п’ять країн із найбільшою кількістю людей з України

Станом на кінець червня 2026 року тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу мали 4 407 675 людей, які виїхали з України. Найбільше їх перебували в Німеччині, Польщі та Чехії. Про це свідчать дані Євростату станом на 30 червня 2026 року, наведені в інфографіці Experts Club.

Німеччина прийняла майже 1,29 млн осіб із тимчасовим захистом, Польща — понад 961 тис., Чехія — майже 391 тис.

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Німеччина прийняла майже 1,29 млн осіб із тимчасовим захистом, Польща — понад 961 тис., Чехія — майже 391 тис. Разом на ці три країни припадає близько 60% усіх отримувачів такого захисту в ЄС.

До п’ятірки країн із найбільшою кількістю людей, які виїхали з України та перебувають під тимчасовим захистом, увійшли:

Німеччина — 1 286 270 осіб;

Польща — 961 170;

Чехія — 390 810;

Іспанія — 269 690;

Румунія — 215 300.

У Словаччині тимчасовий захист мали 147 320 осіб, у Нідерландах — 142 210, в Ірландії — 120 165.

У середньому на тисячу жителів Євросоюзу припадало 9,8 отримувача тимчасового захисту з України.

Інфографіка також містить дані щодо країн Європейської асоціації вільної торгівлі, які не враховані в загальному показнику ЄС. Зокрема, у Норвегії перебували 86 570 осіб із тимчасовим захистом, у Швейцарії — 73 265, у Ліхтенштейні — 945.

Автори інфографіки зазначають, що дані Франції зазвичай не охоплюють неповнолітніх, а показники Ісландії за червень 2026 року відсутні