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19 жовтня 2026, 20:10

Іпотека дорожча за оренду: у Британії зафіксували рекорд за 10 років

У Великій Британії придбання першого житла дедалі частіше обходиться дорожче за оренду. У вересні 56% покупців-початківців повідомили, що їхні щомісячні іпотечні платежі перевищують попередню орендну плату. За даними агентства нерухомості Hamptons, це найвищий показник за останні десять років.

У Великій Британії придбання першого житла дедалі частіше обходиться дорожче за оренду.
Купувати житло у Британії стало дорожче, ніж орендувати. ФОТО: Pexels
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Як пише The Guardian, у середньому щомісячний платіж за іпотекою був на 39 фунтів стерлінгів вищим за попередню орендну плату. Цю різницю найбільше відчули покупці віком від 40 років: 67% із них платять за іпотеку більше, ніж раніше за оренду. У середньому їхні щомісячні витрати на житло зросли на 18%

Однією з причин стало зростання іпотечних ставок, які підвищуються від початку війни на Близькому Сході. Серед факторів — нестабільність на ринку облігацій, яка у свою чергу, впливає на вартість кредитів із фіксованою ставкою.

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На початку жовтня середня ставка за п’ятирічною іпотекою з фіксованою ставкою вперше за три роки сягнула 6%: у понеділок, 19 жовтня, вона становила 5,99%. Середня ставка за дворічною іпотекою утримується на рівні 5,96%, повідомляє аналітична компанія Moneyfacts.

«Вищі ставки за іпотекою перевернули ситуацію з ніг на голову», — сказала Анейша Беверідж, керівниця дослідницького напряму Hamptons, пише The Guardian.

Беверідж пояснює, що коли відсоткові ставки були низькими, орендарям було вигідно за першої нагоди придбати власне житло. Тепер же щомісячна економія, яка раніше заохочувала їх до купівлі, значною мірою зникла. Втім, володіння нерухомістю й надалі має довгострокові переваги: це дає змогу накопичувати капітал, почуватися впевненіше та зрештою повністю виплатити житло.

За даними аналітиків, у Британії дорожчає також оренда. У вересні вартість нових договорів оренди зросла на 2,7% порівняно з минулим роком. Як пише The Guardian — це найшвидше зростання майже за два роки. Середня місячна плата за нове житло становить 1433 фунти стерлінгів проти 1396 фунтів у вересні 2025-го.

У Лондоні та його околицях оренда за новими договорами коштувала в середньому 2357 фунтів на місяць. Це на 1,5% більше, ніж було рік тому. Найбільше же ціни зросли на півдні Англії — на 3,7%, до 1419 фунтів на місяць.

Поки подорожчання оренди найбільше відчували ті, хто переїжджав, каже Анейша Беверідж. При цьому розрив між вартістю нової та чинної оренди збільшується. Якщо оренда й надалі дорожчатиме, найближчими місяцями це може позначитися й на тих, хто не планує змінювати житло, зазначає Анейша Беверідж.

Нагадаємо

В Україні уряд змінив умови державної іпотечної програми єОселя для молодих родин. Відтепер після народження або усиновлення кожної дитини процентна ставка за кредитом знижуватиметься на 2 відсоткові пункти. Про нові правила повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, позичальники зможуть купувати житло «на виріст».

«Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском. Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому».

Крім того, за словами Корецького, в Україні вдосконалили перевірку майнового стану позичальників. Можна буде уникнути зловживань, і тепер державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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