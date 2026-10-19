У вересні до системи BankID НБУ напряму підключили застосунок «Армія+», що спрощує авторизацію для військовослужбовців. У третьому кварталі до системи також приєдналися «112 Ukraine», «Мій Паспортний Сервіс», КПІ та три мікрофінансові установи, повідомили в Нацбанку.
У «Армія+» з’явилася авторизація через BankID НБУ: які ще сервіси підключили
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«Армія+» підключили до системи BankID напряму. Це має спростити авторизацію для військовослужбовців. Інтеграція продовжує співпрацю Нацбанку та Міністерства оборони, яка почалася із застосунку «Резерв+».
Крім «Армія+», у третьому кварталі через BankID НБУ можна було авторизуватися ще в кількох нових сервісах:
- «112 Ukraine» — мобільний застосунок ДУ «ЦІТ МВС України» для зв’язку з екстреними службами, зокрема за відсутності інтернету.
- «Мій Паспортний Сервіс» — застосунок ДП «Документ» для оформлення паспортних послуг.
- КПІ ім. Ігоря Сікорського — система дає змогу отримати доступ до внутрішніх сервісів університету.
- Три мікрофінансові установи — «ТЕРРА КРЕДИТ», «КРЕДИТ ТУ Ю» та «МЕГА КРЕДИТ» використовують BankID для віддаленої ідентифікації клієнтів під час видачі онлайн-кредитів.
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Загалом у третьому кварталі 2026 року через BankID НБУ успішно підтвердили особи користувачів 33,2 млн разів. Це на 1% більше, ніж у попередньому кварталі. У середньому система проводила близько 360 тис. успішних ідентифікацій на добу.
Наразі до системи підключені 37 абонентів-ідентифікаторів і 120 абонентів — надавачів послуг.
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