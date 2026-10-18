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18 жовтня 2026, 9:02

Іпотека дешевшатиме з кожною дитиною: уряд змінив умови єОселі для молодих родин

Уряд запровадив у державній програмі єОселя спеціальну модель кредитування для молодих родин. Вона передбачає зниження процентної ставки після народження або усиновлення дітей та можливість купувати житло більшої площі. Про це написав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд запровадив у державній програмі єОселя спеціальну модель кредитування для молодих родин.
Уряд запровадив у державній програмі єОселя спеціальну модель кредитування для молодих родин.
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За новими умовами ставка становитиме 7% річних у перші три роки, 10% — з четвертого по десятий рік та 12% — починаючи з одинадцятого року.

Ставка знижуватиметься з появою кожної дитини

За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після оформлення кредиту, ставка зменшуватиметься на 2 відсоткові пункти.

Водночас вона не може бути нижчою за 0,1% річних.

Таким чином, держава хоче зменшувати кредитне навантаження на сім'ю в міру її збільшення.

Читайте також: «єОселя», розстрочка чи власні кошти: як українці планують купувати житло у 2026 році

Можна буде купити квартиру «на виріст»

Для молодих родин також пом'якшили обмеження щодо площі та вартості житла.

За цією моделлю вони можуть перевищувати стандартні нормативи єОселі до 40%. Різницю у вартості позичальник має покрити власним коштом.

Придбати житло більшої площі можна буде в новобудовах або будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

Посилять перевірку позичальників

Уряд також удосконалив механізм перевірки майнового стану учасників єОселі. Мета змін — зменшити можливості для зловживань та спрямовувати державну підтримку тим позичальникам, які відповідають умовам програми.

Нова модель має дати молодим сім'ям можливість одразу обирати житло з урахуванням майбутнього збільшення родини, а після появи дітей — зменшувати витрати на обслуговування іпотеки.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у III кварталі 2026 року 37% потенційних покупців житла в Україні розглядали кредит або розстрочку як спосіб фінансування купівлі нерухомості. Роком раніше таких було 38%.

Обізнаність про державну програму «єОселя» у III кварталі 2026 року сягнула 80% проти 69% наприкінці 2024 року.

Фактично програмою вже скористалися 4% опитаних. Водночас частка тих, хто ще не користувався «єОселею», але планує це зробити, зросла з 36% у 2024 році до 47% у 2026-му.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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