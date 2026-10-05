На житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» спрямують 50 млн євро: хто може отримати гроші

Україна отримала 50 млн євро в межах проєкту Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) «HOME: Компенсація за знищене житло». Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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25 млн євро надано Банком розвитку Ради Європи та 25 млн євро — за фінансової підтримки Уряду Італійської Республіки.

Куди спрямують кошти

Залучені кошти буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів у межах державної програми «єВідновлення».

Очікується, що повний обсяг нового фінансування дозволить забезпечити житлом 2200 українських родин.

«Надходження цих 50 млн євро — це ресурс, який безпосередньо допоможе українським родинам, що втратили свої домівки через російську агресію, придбати нове житло. Я вдячна Банку розвитку Ради Європи та Уряду Італії за послідовну підтримку України та готовність розширювати фінансування соціально важливих програм. Механізм житлових сертифікатів уже довів свою ефективність, тому для нас принципово важливо забезпечувати його стабільне та передбачуване фінансування», — зазначила заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова.

Нагадаємо

Рамкову угоду про друге додаткове фінансування проєкту HOME було підписано 26 червня 2026 року під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську. Загальний обсяг нового пакета фінансування становить 100 млн євро, половину з яких — 50 млн євро — забезпечує Уряд Італії через механізм БРРЄ.

Раніше Україна вже залучила 200 млн євро в межах попередніх етапів проєкту HOME. За рахунок цих коштів було профінансовано понад 6 000 житлових сертифікатів для громадян, які втратили житло внаслідок війни.