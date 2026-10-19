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19 жовтня 2026, 10:40

Майже 2 млрд грн на стійкість регіонів: чому Київ не отримав грошей за новим розподілом

Уряд розподілив майже 2 млрд грн із державного бюджету на реалізацію планів стійкості регіонів і міст, однак Київ у цьому розподілі не отримав коштів. На цю особливість звернула увагу народна депутатка Ніна Южаніна, яка також поставила питання щодо термінів фінансування та фактичного виконання робіт до початку зими.

Уряд розподілив майже 2 млрд грн із державного бюджету на реалізацію планів стійкості регіонів і міст, однак Київ у цьому розподілі не отримав коштів.
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Як повідомила Южаніна, 15 жовтня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження № 1061-р, яким розподілив 1,98 млрд грн, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік для реалізації планів стійкості.

Із цієї суми 1,79 млрд грн спрямують у вигляді субвенцій обласним бюджетам, ще 188,2 млн грн передбачили для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Водночас у межах цього розподілу столиці коштів не передбачили.

Києву раніше обіцяли 2 млрд грн

Южаніна нагадала, що 5 червня уряд ухвалив окреме рішення про виділення Києву 2 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на реалізацію Плану стійкості.

Однак, за словами депутатки, у відкритих повідомленнях немає інформації про те, яку частину цієї суми фактично профінансували. Вона заявила, що планує направити депутатський запит, щоб з'ясувати обсяги фінансування.

Чи встигнуть використати кошти до зими

Окремі питання депутатка порушила щодо термінів розподілу бюджетних коштів. Зокрема, вона поцікавилася, чому гроші, передбачені бюджетом на 2026 рік, розподілили лише 15 жовтня.

Також Южаніна звернула увагу на ризики несвоєчасного проведення платежів Казначейством, згадавши нещодавнє блокування видатків місцевих бюджетів.

Ще одне питання стосується практичних результатів фінансування: скільки робіт реально вдасться виконати до настання зими.

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Депутатка наголосила, що ухвалення урядового рішення про виділення коштів, фактичне фінансування робіт і завершення будівництва чи модернізації об'єктів — це різні етапи. Тому саме рішення про розподіл бюджетних грошей не гарантує, що заплановані роботи встигнуть виконати вчасно.


Як ми писали, Майже 39% грошей українців у банках — у Києві: де зосереджені заощадження населення

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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