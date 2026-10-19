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19 жовтня 2026, 16:16

Ліки для схуднення впливають на ринок парфумів: які незвичні аромати вже тестують

Парфумерія з ароматами їжі, яку називають гурманською, існує вже десятиліттями. Серед класичних прикладів — цукрова вата в парфумах Angel від Thierry Mugler і яблуко в карамелі в Nina від Nina Ricci. Однак тепер, як повідомляє Reuters, палітра значно ширша.

Парфумерія з ароматами їжі, яку називають гурманською, існує вже десятиліттями.
Гурманські аромати набирають обертів
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Щоправда аромат смаженої картоплі з цибулею чи соковитого біфштекса поки не став новим трендом у парфумерії, але виробники використовують або досліджують такі ароматичні ноти як:

  • Солодощі та випічка: ваніль, іриска, банановий пиріг банофі, панетоне та кекси.

  • Фрукти й кремові ноти: вишня, банан, збиті вершки та тепле молоко.

  • Горіхи й насіння: фісташка та кунжут.

  • Алкогольні напої: віскі, ром і текіла.

  • Гострі й гіркі відтінки: табаско та какао.

  • Незвичні солоні й насичені аромати: місо, рис, трюфель і матча.

Тепер схоже, парфумери вирішили, що і цього недостатньо і планують розширити перелік ароматів, спираючись на досвід споживачів ліків для схуднення.

Чому виробники звернули увагу на препарати для схуднення

Однією з причин нових експериментів є зростання популярності препаратів на основі GLP-1, зокрема Wegovy та Mounjaro. Вони допомагають контролювати апетит, але можуть спричиняти нудоту та інші проблеми з травленням.

Парфумерні компанії припускають, що коли людина менше отримує задоволення від їжі або змінює харчові звички, запахи можуть стати для неї іншим джерелом приємних відчуттів.

Дослідження виробника ароматів IFF вказують на можливий зв’язок між використанням таких препаратів і підвищеним інтересом до запахів. У L’Oréal також вважають, що частина споживачів може шукати альтернативні способи отримувати сенсорне задоволення.

Водночас науковці поки не можуть однозначно сказати, як саме ці ліки впливають на сприйняття запахів. Компанії та дослідники наголошують, що потрібні додаткові дослідження.

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Гурманські парфуми стають складнішими

За даними аналітичної компанії Mintel, на які посилається Reuters, частка гурманських ароматів серед нових парфумерних розробок зросла з 9% два роки тому до 24% за останній рік. За цим показником вони поступаються лише квітковим ароматам.

Американське дослідження NIQ також показало, що користувачі препаратів GLP-1 витрачають на парфуми на 26% більше, ніж середньостатистичний споживач. Однак це не доводить, що саме ліки спричинили збільшення витрат.

Змінюються й самі вподобання. Якщо раніше гурманські аромати переважно асоціювалися із солодощами, то тепер молодих покупців дедалі більше цікавлять солоні, підсмажені та ферментовані ноти. Наступним трендом можуть стати кремові запахи банана, збитих вершків і теплого молока.

Для парфумерної індустрії це означає нові можливості: створювати складніші композиції та шукати незвичні поєднання. А популярність препаратів для схуднення стала ще одним чинником, який виробники намагаються врахувати, хоча прямий зв’язок між ними та зміною попиту ще потребує підтвердження.

Як ми писали: Кожен другий купував контрафакт: що найчастіше підробляють в Україні

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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