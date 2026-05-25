Кожен другий купував контрафакт: що найчастіше підробляють в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 травня 2026, 10:53

Кожен другий купував контрафакт: що найчастіше підробляють в Україні

92% респондентів заявили, що знайомі з поняттям «контрафакт», а 85% правильно розмежували його від контрабанди. Однак за цими показниками обізнаності приховується суттєва прогалина: лише 32% опитаних визнають репліку контрафактною продукцією — тобто більшість не вважає підробку брендового товару правопорушенням. Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

92% респондентів заявили, що знайомі з поняттям «контрафакт», а 85% правильно розмежували його від контрабанди.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Кожен другий — покупець контрафакту

62% учасників опитування мають особистий досвід придбання реплік або копій відомих брендів. При цьому впевнено відрізнити оригінал від підробки можуть лише 27%. Ще 64% сумніваються у своїх знаннях, а 9% визнали, що не побачать різниці між ними.

Головним мотивом купівлі підробок є ціна (33% відповідей), тоді як бренд як самостійний чинник має мінімальний вплив — лише 2%.

Розподіл між споживчими стратегіями виявився майже рівним: 41% надають перевагу дорогому оригіналу, 37% — якісній і значно дешевшій копії, ще 22% не визначилися.

Для 58% опитаних інформація про оригінальність товару справді впливає на вибір під час купівлі. І хоча 35% відмовляться купити репліку, 29% готові свідомо придбати неоригінальний товар, а ще 36% не мають чіткої позиції.

Що підробляють найчастіше

За уявленнями самих споживачів, найпоширенішими об'єктами підробок є одяг (78%), парфуми та косметика (73%), взуття (65%), алкогольні напої (56%) і шкіргалантерея (42%).

Далі в рейтингу — фармацевтичні препарати (40%), побутова електроніка (25%) і продукти харчування (21%). Найменше, на думку опитаних, підробляють ювелірні вироби (19%) та автозапчастини (18%).

Основним джерелом інформації про відмінності між оригіналом і підробкою є інтернет — на нього покладаються 85% респондентів. Традиційні медіа (телебачення, друковані ЗМІ) мають значно менший вплив — 5−10%. Кожен п’ятий (23%) дізнається про контрафакт від друзів та знайомих.

На думку авторів дослідження, незважаючи на загалом високий рівень обізнаності, результати дослідження свідчать про недостатній рівень практичного розуміння, що таке контрафакт, обмежену здатність до його ідентифікації (підробка чи ні) та відсутність чітко сформованих споживчих установок.

За цих умов попит на контрафакт залишається значною мірою обумовленим ціновим фактором, що вимагає посилення цільових інформаційних кампаній та інструментів підвищення обізнаності споживачів.

Методика дослідження

Польовий етап дослідження ІЕД тривав з 29 березня по 12 квітня 2026 року. В онлайн-опитуванні взяли участь 142 респонденти з 17 областей України та Києва. Переважну більшість учасників склали жінки (72%), люди з вищою освітою (97%) та вікова група 26−60 років (76%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами