Кожен другий купував контрафакт: що найчастіше підробляють в Україні

92% респондентів заявили, що знайомі з поняттям «контрафакт», а 85% правильно розмежували його від контрабанди. Однак за цими показниками обізнаності приховується суттєва прогалина: лише 32% опитаних визнають репліку контрафактною продукцією — тобто більшість не вважає підробку брендового товару правопорушенням. Про це йдеться в дослідженні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Кожен другий — покупець контрафакту

62% учасників опитування мають особистий досвід придбання реплік або копій відомих брендів. При цьому впевнено відрізнити оригінал від підробки можуть лише 27%. Ще 64% сумніваються у своїх знаннях, а 9% визнали, що не побачать різниці між ними.

Головним мотивом купівлі підробок є ціна (33% відповідей), тоді як бренд як самостійний чинник має мінімальний вплив — лише 2%.

Розподіл між споживчими стратегіями виявився майже рівним: 41% надають перевагу дорогому оригіналу, 37% — якісній і значно дешевшій копії, ще 22% не визначилися.

Для 58% опитаних інформація про оригінальність товару справді впливає на вибір під час купівлі. І хоча 35% відмовляться купити репліку, 29% готові свідомо придбати неоригінальний товар, а ще 36% не мають чіткої позиції.

Що підробляють найчастіше

За уявленнями самих споживачів, найпоширенішими об'єктами підробок є одяг (78%), парфуми та косметика (73%), взуття (65%), алкогольні напої (56%) і шкіргалантерея (42%).

Далі в рейтингу — фармацевтичні препарати (40%), побутова електроніка (25%) і продукти харчування (21%). Найменше, на думку опитаних, підробляють ювелірні вироби (19%) та автозапчастини (18%).

Основним джерелом інформації про відмінності між оригіналом і підробкою є інтернет — на нього покладаються 85% респондентів. Традиційні медіа (телебачення, друковані ЗМІ) мають значно менший вплив — 5−10%. Кожен п’ятий (23%) дізнається про контрафакт від друзів та знайомих.

На думку авторів дослідження, незважаючи на загалом високий рівень обізнаності, результати дослідження свідчать про недостатній рівень практичного розуміння, що таке контрафакт, обмежену здатність до його ідентифікації (підробка чи ні) та відсутність чітко сформованих споживчих установок.

За цих умов попит на контрафакт залишається значною мірою обумовленим ціновим фактором, що вимагає посилення цільових інформаційних кампаній та інструментів підвищення обізнаності споживачів.

Методика дослідження

Польовий етап дослідження ІЕД тривав з 29 березня по 12 квітня 2026 року. В онлайн-опитуванні взяли участь 142 респонденти з 17 областей України та Києва. Переважну більшість учасників склали жінки (72%), люди з вищою освітою (97%) та вікова група 26−60 років (76%).