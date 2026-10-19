Revolut отримала криптоліцензію в Гібралтарі: які нові можливості це відкриває

Фінтех-компанія Revolut отримала ліцензію постачальника послуг на основі технології розподіленого реєстру (DLT) у Гібралтарі для дочірньої компанії Revolut Global Digital Assets Limited. Про це повідомляє Securities.io.

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Дозвіл охоплює три напрями роботи з криптоактивами: виконання торгових ордерів, зберігання цифрових активів клієнтів і стейкінг.

Що це означає для користувачів

Торгівля криптовалютами. Компанія зможе виконувати доручення на купівлю та продаж цифрових активів.

Зберігання криптоактивів. Revolut зможе надавати послуги зі зберігання криптовалют клієнтів.

Стейкінг. Користувачі зможуть розміщувати підтримувані криптоактиви для участі в роботі блокчейн-мереж і потенційно отримувати за це винагороду.

Ліцензія створює регуляторну основу для надання цих послуг, але не означає, що всі можливості одразу стануть доступними кожному клієнту. Це залежатиме від країни проживання користувача та умов роботи сервісу.

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Водночас у відкритому реєстрі ліцензованих DLT-провайдерів Гібралтарської комісії з фінансових послуг (GFSC) назви Revolut Global Digital Assets Limited наразі немає. Тому інформацію про отримання ліцензії не вдалося незалежно підтвердити за реєстром регулятора.

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