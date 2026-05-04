4 травня 2026, 19:03

Revolut домінує на мапі необанків Європи

Revolut очолює рейтинг найпопулярніших цифрових банків у 17 європейських країнах — більше, ніж будь-який інший необанк на континенті. Про це повідомляє BusinessFinancing.co.uk із посиланням на власне дослідження.

Revolut домінує попри відсутність британської ліцензії

Британський необанк Revolut посідає перше місце за популярністю пошукових запитів в Ісландії, Ірландії, Люксембурзі, Португалії, Естонії, Латвії, Литві, Румунії, Болгарії, Греції, на Кіпрі, в Хорватії, Словенії, Угорщині, Мальті, Норвегії та Швеції.

Регіональні альтернативи

Картина стає різноманітнішою в Центральній та Східній Європі. mBank лідирує в Польщі, Чехії та Словаччині, тоді як Hello bank! домінує в Австрії та Бельгії. Фінляндія обирає Holvi, Франція — Nickel, Іспанія — ImaginBank, Нідерланди — Knab, Швейцарія — Stripe, Данія — Lunar, а Германія — N26. В Україні першим є monobank.

Revolut прискорює зростання у 2024−2025 роках

Станом на кінець 2024 року Revolut залучив майже 15 млн нових клієнтів, довівши загальну клієнтську базу до 52,5 млн осіб — зростання на 38% за рік. За даними Euromoney, Revolut отримав звання найкращого цифрового банку Європи у 2025 році, а виручка компанії за 2024 рік зросла на 72% до £3,1 млрд. Ринкова капіталізація Revolut досягла $45 млрд після вторинного розміщення акцій — більше, ніж у ряду традиційних європейських банків.

Читайте також: Revolut зберігає інтерес до виходу на ринок України

Джерело: Мінфін
