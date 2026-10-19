Держава компенсуватиме до 80% збитків через російські атаки: хто зможе отримати гроші

Кабінет Міністрів запровадив механізм державної компенсації збитків морським і річковим перевізникам, які постраждали через російську збройну агресію. Держава відшкодовуватиме до 80% шкоди, якщо відповідні ризики не покриває страхування.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хто зможе отримати компенсацію

Виплати призначені для судновласників, фрахтувальників і операторів морських та річкових суден. Простими словами, це власники суден, компанії, які орендують їх для перевезень, і підприємства, що організовують або здійснюють їхню роботу.

Компенсація стосуватиметься збитків, завданих через російські атаки суднам у територіальних водах України, на тимчасовому морському шляху та в українських портах.

Відшкодувати можуть втрату або пошкодження судна, витрати на рятувальні роботи, втрату чи псування вантажу, а також шкоду, завдану членам екіпажу.

Читайте також: Бізнесу призупинили відшкодування ПДВ майже на 17 млрд грн

Компенсація надаватиметься без повернення коштів. Подати заяву потрібно протягом 180 календарних днів від моменту події.

Механізм має допомогти зберегти морські перевезення, підтримати український експорт та зменшити воєнні ризики для міжнародних перевізників.



Як ми писали, Бізнесу погодили 6,8 млрд грн ймовірних компенсацій: уряд готує новий фонд